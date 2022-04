Casi un mes después de que Hassam hiciera pública su separación con Tatiana Orozco, tras 18 años de relación, ella se refirió al tema a través de su cuenta de Twitter. Afirmó que aunque hace un tiempo el humorista estaba "rogando por perdón", actualmente él tiene una nueva pareja.

Cabe resaltar que el Hassam había publicado un video en Instagram en el que contaba, a grandes rasgos, los motivos de la separación. Asimismo, les pedía respeto y prudencia a sus seguidores.



"Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero, y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella”, confesó el humorista.



No obstante, dijo que a pesar de que ya no está junto a su exesposa, con quien tiene dos hijas, se siguen apoyando mutuamente.



(Lea también: Hassam perdonó a su padre: así fue el emotivo reencuentro entre ambos).



Orozco, por su parte, no había hablado mucho al respecto. Sin embargo, recientemente puso una serie de trinos en los que afirma que Hassam ya tiene una nueva pareja.



"Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón (...) y ya tiene nueva novia (...) gracias a Dios tomé la decisión correcta", escribió.

Gracias a Dios tomé la decisión correcta 🙏🏾 — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

Y agregó en otro trino: "Calmar el 'dolor' de una perdida, sea de hogar, pérdida económica, etc., con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así sí rehacer mi vida".



(Le puede interesar: ¡Nació Índigo! Camilo y Evaluna comparten primeras fotografías con su hija).

Calmar el “dolor” de una perdida sea de hogar, pérdida económica etc con otra persona es lo que siempre se suele hacer. Es la peor decisión que podemos tomar. Yo esperaré a sanar y a perdonar completamente y así si rehacer mi vida. — @tata.oro (@goldcurlygirl) April 9, 2022

Por otro lado, acerca de la infidelidad que previamente había mencionado Hassam, Orozco escribió: "Enterarse de engaños duele un montón, y de verdad duele, algo como en el pecho, como que se te sale el corazón, como un vacío en el estómago, empiezas a temblar. Espero con toda mi alma, jamás volver a pasar por algo así de horrible".



Cabe resaltar que Hassam en los últimos días borró el video en el que hablaba de su separación y en sus redes sociales solo ha compartido contenido relacionado a su trabajo. Su exesposa, por otro lado, también ha estado enfocada en su emprendimiento de productos capilares.



(Siga leyendo: Daniella Álvarez: así va recuperación tras no caminar por herida en el pie).

ELTIEMPO.COM