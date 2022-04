El comediante Hassam en un video le compartió a sus seguidores que su relación amorosa, de 18 años, debido a varios inconvenientes que llevaron a que su matrimonio no pudiera continuar.



Hassam dijo en este video: “Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas, puesto que se mamó, se aburrió y se vio en una situación complicada provocada por mí”.



Luego de este anuncio, Tatiana Orozco, la ex esposa del comediante, usó su cuenta de Twitter para indicar: “Tengo un video de hace no más de un mes llorando y rogando por perdón, pero ya hoy tiene novia. Gracias a Dios tomé la decisión correcta”, precisó.

Luego del revuelo en redes que causó esta declaración, el humorista no dudó den responder por el mismo medio y publicar una foto de sus hijas en la playa. Incluso escribió que estas eran sus dos novias



Hassam posteó: "Si mis hijas clasifican como “novias” si, llevo 18 años enamorado de una y tragado de la otra 11. Tenerlas aquí a mi lado es lo único que necesito. 🚶🏽‍♂️👯‍♀️

(por favor no le den trascendencia a los chismes)".

