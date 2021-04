El humorista Hassam regresa al programa 'Sábados Felices'

Más de uno recuerda con una sonrisa en el rostro a ‘Rogelio Pataquiva’ y ‘Güevardo’, personajes que eran interpretados por el humorista colombiano Gerly Hassam Gómez Parra, en el programa que ha divertido a miles de colombianos los fines de semana: ‘Sábados Felices’.



Este programa de televisión catapultó el éxito del comediante, quien -a pesar de que muchos se ríen de sus chistes de bilingüismo- es docente en enseñanza del inglés y graduado de la Universidad Distrital Francisco José de Caldas.



El humorista regresará a las pantallas nacionales de acuerdo a lo compartido durante este fin de semana en el programa 'La Red' de ‘Caracol Televisión’. Frank Solano, uno de los presentadores, anunció el retorno del comediante al elenco de 'Sábados Felices', en el cual regresará con sus personajes 'Procúlo Rico', 'Güevardo' y el popular profesor de inglés 'Rogelio Pataquiva'.



Esta noticia ha alegrado a los seguidores y fanáticos de Hassam, una de las celebridades humorísticas más apreciadas de los últimos tiempos y que ha hecho reír, con sus contenidos, a sus casi dos millones y medio de seguidores en su cuenta de Instagram oficial.



El humorista colombiano salió del programa de entretenimiento en el año 2017. Según reportó en su momento 'Caracol Radio', la razón fue debido a que manifestó su inconformidad con los productores del programa a través de su cuenta de Twitter, en la cual mencionó que el "material era editado a conveniencia".



Hassam y su lucha contra el cáncer

El 11 de agosto del 2019 el humorista compartió públicamente, a través de una parodia que realizó mientras estaba en el hospital de la canción ‘La cama vacía’, de Oscar Agudelo, que padecía de un mieloma múltiple.



En esta afección, un grupo de células plasmáticas se tornan cancerosas y se multiplican. La enfermedad puede dañar los huesos, el sistema inmunológico, los riñones y el recuento de glóbulos rojos.



“Gracias a Dios, mi trabajo me ha permitido pagar una póliza que cubre el tratamiento (no es barata) pero no todas las personas pueden hacerlo. Inicié quimioterapia pues detectaron Mieloma Múltiple, es el primer paso de una maratón por la vida. Al principio lloré, renegué, me rendí, hoy continúo aquí, no sé qué vaya a pasar. Pero mientras despierte cada día aún vivo, trataré de sonreír. Qué más”, escribió en la publicación.

Carlos Francisco Fernández, asesor médico de EL TIEMPO, le explica más sobre este padecimiento:

Afortunadamente el estado de salud del comediante es bueno. Esto tras controlar el crecimiento de las células cancerígenas a través de quimioterapia y demás tratamientos y con mucho apoyo de su esposa y familia. Hassam compartió la noticia en sus redes sociales también y se ha mostrado con más júbilo que nunca.



