Impresionante cambio del humorista Hassam en su lucha contra el cáncer

En agosto de 2019, Gerly Hassam Gómez Parra, más conocido en el mundo del espectáculo como Hassam, les contó a sus fanáticos que tenía cáncer.



Ahora, más de un año después, dijo que está recuperado y agradecido con Dios por una nueva oportunidad de “tomarle el pelo a la vida”.

Hassam Gómez, humorista colombiano. Foto: Instagram: @OficialHassam

‘Dios me demostró su misericordia’

El humorista, quien se dio a conocer gracias a sus participaciones en el programa ‘Sábados Felices’, aseguró en una publicación de Instagram que se siente mucho mejor que a inicios del año.



“En marzo estaba calvo, amarillo y recién trasplantado, cuando apenas empezaba la cuarentena. Ahora, ya tengo pelito, un mejor color y el mieloma controlado”, escribió.



El tipo de cáncer que padeció Hassam fue mieloma múltiple, una enfermedad que acelera la proliferación de las células plasmáticas (que están contenidas en la médula ósea).



En una imagen que acompañaba la publicación se veía el contraste entre su estado actual y su apariencia en marzo, a raíz de la quimioterapia y el trasplante de médula al que se sometió en febrero.



Hassam aclaró que es consciente de que este año ha sido difícil para muchas personas, a causa de la pandemia de covid-19.



También agradeció a sus seguidores por el apoyo: “Dios, de nuevo, me demostró su amor y misericordia. Aquí seguimos, tomándole el pelo a la vida”.

La recuperación

Hassam había anunciado por medio de un video que circuló por redes sociales, en junio de este año, que ya no tenía células cancerígenas en su médula gracias a la quimioterapia.



“Me puse muy alegre porque el estar limpio (del cáncer) es producto del milagro de Dios, de la fe y la medicina. También de la actitud porque, desde que arranqué, lo único que he tratado de hacer es seguir mi vida normal”, celebró el humorista.

En esa ocasión, también señaló que antes solía tomar dos sesiones largas de ‘quimios’, pero en agosto llegaría el medicamento que reemplazaría este tratamiento: “Tomaré un medicamento que mantendrá los niveles. Además, sigo alimentándome lo mejor posible".



Aclaró que enfrentó situaciones difíciles como la caída del cabello o los moretones en los brazos por ser inyectado en medio de las terapias. Aun así, estaba agradecido por estar libre del cáncer.



“Estoy sano, limpio y con una médula libre de células cancerígenas. Gracias por los mensajes de fortaleza, de fe, de remedios, de consejos", finalizó.



