'Estoy limpio': las buenas noticias de Hassam sobre su cáncer

El humorista Hassam ha sido noticia luego de anunciar, en agosto de 2019, que tenía mieloma múltiple, un tipo de cáncer.



Este miércoles, casi nueve meses después del anuncio, dio una noticia alentadora para sus seguidores y su entorno: ya no tiene células cancerígenas en su médula.

Por redes sociales circuló un video en el cual el artista habla sobre el avance de su recuperación luego de que en febrero tuviera que someterse a un transplante de médula. Asimismo, se sometió a una quimioterapia con el fin de tratar su padecimiento.



Hassam aseguró que el mieloma "está controlado gracias a la quimio".

(Lea también: El mensaje de Hassam tras ser sometido a trasplante de médula)

Me puse muy alegre porque que esté limpio es producto del milagro de Dios, de la fe y la medicina, y de la actitud porque desde que arranqué lo único que he tratado es seguir mi vida normal: Hassam FACEBOOK

TWITTER

"Yo antes tomaba dos sesiones largas de quimios, los martes y los miércoles, ahora solo van a quedar los martes y luego vamos a pasar a un proceso de 15 días, ya no será por 8 días. En agosto llega el medicamento que es tomado, que es lo que sigue, ya cero quimios. Tomaré un medicamento que mantendrá los niveles, sigo alimentándome lo mejor posible", enfatizó.

Si nos ve desde la app, vea el video aquí.

(Esto declaró Hassam en marzo de este año: 'Yo estoy que me muero, pero de la risa')

“Me puse muy alegre porque que esté limpio es producto del milagro de Dios, de la fe y la medicina, y de la actitud porque desde que arranqué lo único que he tratado es seguir mi vida normal", afirmó el humorista.



"Obvio hay cosas fuertes como la caída del cabello pero ya me está saliendo. Pero por lo bueno estoy sano, limpio, con una médula libre de células cancerígenas. Gracias por los mensajes de fortaleza, de fe, de remedios, de consejos", finalizó.

TENDENCIAS EL TIEMPO