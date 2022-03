El humorista colombiano Hassam, quien hace pocos días había contado los motivos por los cuales se separó de Tatiana Orozco, después de 18 años de relación, anunció que se retira temporalmente de las redes sociales.



Después de que revelara que su matrimonio con Orozco, con quien tiene dos hijas, llegó a su fin, Hassam dijo que su expareja había recibido malos comentarios y que varios medios de comunicación habían creado rumores que, según él, no son ciertos.



Es por eso que, en un video publicado en su cuenta de Instagram, les pidió prudencia y respeto a sus seguidores. Además, contó a grandes rasgos los motivos por los cuales él y Orozco decidieron separarse.



“Tengo que contarles que Tatiana ya no está conmigo y con las niñas porque se aburrió, se vio en una situación jarta provocada por mí, hubo problemas de infidelidad, la maltraté, fui grosero, y pues esto no lo tiene por qué tolerar ella”, confesó el humorista.



​Hassam, además, dijo que Orozco, quien tiene un emprendimiento de productos capilares, actualmente está enfocada en su trabajo y que, a pesar de que ya no están juntos, se siguen apoyando.



Ahora bien, luego de este video en el que aclaraba la situación, el humorista hizo otra publicación en la que dijo que se va a alejar un tiempo de las redes sociales. De igual manera, agradeció a las personas que le han mandado mensajes de apoyo.

"Confío en que Dios no me va a dejar en vergüenza. Mi vida, la vida de mis hijas y la de Tatiana serán restauradas, pero no conforme a lo que yo quiero sino a la voluntad de Él para nosotros. Estaré ausente un tiempo por aquí, publicando tal vez bobadas, mientras tanto intentaré desandar los pasos que nunca debí recorrer", escribió.



"Un abrazo a mis seguidores, y a los que solo les interesa el chisme, suerte", concluyó.



ELTIEMPO.COM