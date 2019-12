Las burlas con el narcotráfico que han ofendido a los colombianos

Archivo particular

Durante el Mundial de Rusia 2018 varios comentarios desacertados y malintencionados fueron el centro de comentarios por generar polémica en redes sociales. Uno de ellos fue el mensaje de la portada del medio de comunicación británico 'The Sun' en el día del enfrentamiento entre Inglaterra y Colombia por los octavos de final del mundial de fútbol.



La portada sentenciaba: "Como 'Los 3 Leones' (apodo de la selección inglesa) se enfrentan a la nación que le dio al mundo a Shakira, un gran café y... otra cosa, nosotros decimos... GO KANE!". Muchos entendieron que el mensaje que quería dar el medio era que esa 'otra cosa' era la cocaína y que el 'GO KANE!' hace referencia a la pronunciación en inglés de la droga, y no es el inocente mensaje de apoyo al goleador y capitán de su selección.



En redes sociales, millones de usuarios compartieron mensajes de indignación por la polémica portada de 'The Sun', que es criticada constantemente por mensajes discriminatorios como éste.