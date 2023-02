El Tribunal Superior del condado de Los Ángeles condenó este jueves a 16 años de prisión al exproductor de cine Harvey Weinstein, tras haber sido declarado culpable de tres cargos de violación y abuso sexual a una modelo de origen italiano.



Una jurado de California lo había declarado culpable en diciembre pasado de violación, penetración sexual y "cópula oral forzada" contra esa mujer.

El exmagnate de Hollywood, de 70 años, tendrá que cumplir los 16 años de sentencia después de los 20 años que aún le quedan por consumar, resultado del juicio que enfrentó en 2020 por conductas similares.

La abogada Gloria Allred, conocida por representar mujeres en casos que se llevan la atención mediática. El de Weinstein es solo uno de estos.

El 19 de diciembre de 2022 Weinstein, creador de un imperio en la industria cinematográfica, fue encontrado culpable de tres cargos de abuso tras un juicio celebrado en Los Ángeles que duró aproximadamente dos meses.



El productor fue juzgado por siete cargos que se basaban en acusaciones de cuatro mujeres cuyos abusos sexuales ocurrieron entre 2005 y 2013, todos presuntamente en habitaciones de hoteles de Los Ángeles.



Dos de ellos eran por violación mientras que los otros cinco eran por acoso sexual. Weinstein fue absuelto de uno de los cargos que se le imputaban y del resto el jurado no pudo llegar a un acuerdo de culpabilidad.



El nacimiento de #MeToo

#MeToo es uno de los movimientos gestados en redes sociales más conocidos. Aunque su creación se le atribuye a Tarana Burke, activista afroestadounidense que usó el hashtag en My Space, en 2006, en realidad tomó fuerza cuando el caso de Weinstein se hizo público.



Luego de los señalamientos, que hoy lo tienen tras las rejas, la actriz Alyssa Milano (una de las brujas en ‘Charmed’) apoyó los artículos que se difundieron y escribió en su Twitter: “Si te han acosado o agredido sexualmente, escribe me too (yo también, en español) en respuesta a este trino”.



Luego, cuando se destaparon casos como el del actor Kevin Spacey o el cantante R. Kelly se hizo aún más masivo.

