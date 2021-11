Nutricionista de Harvard recomienda estos alimentos para la memoria

La alimentación juega un papel muy importante en la salud del cerebro. Es más: la dieta puede afectar directamente este órgano.



El cuerpo, por lo general, es el resultado de lo que se consume.



Según el Instituto Nacional sobre el Envejecimiento de Estados Unidos, algunas de las enfermedades como el alzheimer pueden ser evitadas con una buena rutina de alimentación.



“Es posible que comer una determinada dieta afecte los mecanismos biológicos, como el estrés oxidativo y la inflamación, que subyacen al Alzheimer”, puntualiza el portal oficial de la entidad.



Uma Naidoo, psiquiatra nutricional y miembro de la facultad de medicina de Harvard, ha dedicado buena parte de su carrera a estudiar cuál es la mejor dieta para el cerebro.

El año pasado ella publicó su libro ‘This Is Your Brain on Food’, que en español significa ‘Este es tu cerebro en los alimentos’.



La obra comprende una guía sobre la comida que sirve para combatir trastornos como la depresión o la ansiedad.



En una entrevista publicada por el medio ‘CNBC’, la doctora Uma Naidoo, nutricionista y chef profesional, realizó un listado de las comidas más efectivas para intensificar la memoria y la concentración.



Chocolate Amargo

El Chocolate amargo tiene propiedades importantes para la salud cerebral. Foto: iStock

Según explicó la experta al citado portal, “el chocolate extra amargo está lleno de antioxidantes y flavonoides de cacao que ayudan a preservar la salud de las células cerebrales”.



Este alimento ayuda a reducir la inflamación del cerebro y previene el envejecimiento cognitivo.



Pero como todo, el exceso es malo. La experta recomienda comerlo en pequeñas cantidades, un aproximado de “45 gramos por semana”.

Bayas

Dentro de las bayas está lo que se conoce como frutos rojos. Foto: iStock

Las bayas son un fruto carnoso que en el interior tienen pulpa. Según portales especializados, son una poderosa fuente de vitaminas y azúcares.



“Están repletas de antioxidantes, fitonutrientes, fibra y minerales que ayudan a retener la memoria y el contenido de fibra ayuda a alimentar a los microbios en el intestino para reducir la inflamación del cerebro”, afirmó Naidoo a ‘CNBC’.

Son frutos con altos antioxidantes Foto: iStock

Entre esta categoría alimentaria aparecen las fresas, moras, frambuesas, arándanos y cerezas.



La experta indicó que el consumo de bayas podría reducir los síntomas de la ansiedad y, además, podrían considerarse un ‘blindaje’ contra las enfermedades neurodegenerativas.

Hojas Verdes

La espinaca es una planta rica en nutrientes y baja en calorías Foto: iStock

En la categoría de hojas verdes aparecen la rúcula, los dientes de león, las espinacas, la acelga y el berro.



Estos alimentos ayudan al desarrollo neurológico y mejoran el rendimiento de los neurotransmisores, “contienen ácido fólico, que es una vitamina B”, dijo.



“La deficiencia de folato se ha relacionado con un aumento de los síntomas de depresión , así como con el envejecimiento cognitivo”, señaló la experta.



Las hojas verdes, entonces, hacen parte de los alimentos más útiles para tener una buena salud cerebral.

Alimentos fermentados

El yogur​ es un producto lácteo obtenido mediante la fermentación de la leche​ Foto: iStock

Según explica la experta, hay algo que todo ser humano tiene y se llama “conexión intestino-cerebro (…) entonces, cuando comemos alimentos fermentados y mejoramos nuestra salud intestinal, también podemos mejorar nuestra función cognitiva”.



Entre los alimentos que recomienda Naidoo están el chucrut, el condimento miso, el té kombucha y lácteos como el kéfir y el yogur.

Cúrcuma o pimienta negra

La cúrcuma es llamada azafrán indio o la especia dorada. Foto: iStock

La cúrcuma es un alimento usado por lo general para preparar el famoso curry. Esta especia destaca por su color amarillo y por sus propiedades medicinales.



Según portales especializados, la cúrcuma alivia el estómago, es antiinflamatorio, previene enfermedades cardiovasculares y es un antidepresivo natural.



“Consumirlo, según los estudios, puede ayudar a reducir los síntomas de ansiedad y disminuir el deterioro cognitivo con la edad”, afirmó Naidoo.

