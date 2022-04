Investigadores de la Universidad de Harvard, así como de Maastricht y de Amsterdam, se dieron a la tarea de indagar y aclarar, a través de un estudio, cómo los millonarios están más felices con sus vidas y manejan su tiempo.

Aunque encontraron que sí existe una relación estable entre un cuantioso patrimonio y la satisfacción con la vida, no toda la riqueza es motivo de felicidad.



Este fue el trabajo que impulsaron los investigadores Paul Smeets, de la Universidad de Maastricht en los Países Bajos; Ashley Whillans, de la Escuela de Negocios de Harvard, y Rene Bekkers, de la Universidad de Amsterdam.



Uno de los objetivos del trabajo era también averiguar cómo los millonarios trabajan o qué actividades realizan y sí se diferencian de los demás.



El estudio implicó encuestar a un total de 863 millonarios holandeses que tenían un promedio de alrededor de 2,7 millones de dólares en activos.



También entrevistaron a 1.232 personas,de la población holandesa, con una riqueza promedio de 36.000 dólares.



Les preguntaron qué tan satisfechos estaban con sus vidas, siendo 1 nada satisfecho y 10, completamente satisfecho.



También preguntaron cómo pasaron su tiempo libre durante el último día.



Una de las principales conclusiones es que quienes dan prioridad al dinero están menos satisfechos con sus vidas que quienes les dan más importancia al tiempo y a la calidad del mismo.

También encontraron que los millonarios se diferencian de la población media porque los primeros dijeron que pasaban la mayor parte de su tiempo libre de forma activa.



Sin embargo, tanto los millonarios como los que no dedicaron cerca del 46% de su tiempo a actividades de ocio.



Pero un 22 por ciento, en el caso de los millonarios, reveló que en su tiempo libre están moviéndose, practicando deportes, buscando pasatiempos o haciendo trabajo voluntario. Poco menos del 16 por ciento de su tiempo libre seguían activos.



Según el estudio, los millonarios mostraron que dedicaron unos 29 minutos a actividades que los mantuviera ocupados que los demás. De ese tiempo, 19 minutos correspondieron a deportes y ejercicio.



Esto es lo que se llama ocio activo. Los millonarios también prefieren, dentro de esta categoría, pasar su tiempo libre con amigos, haciendo pasatiempos o trabajo voluntario.



Mientras que aquellos que no eran millonarios dijeron que les gustaba acostarse en el sofá, mirar televisión o navegar por las redes sociales en sus ratos libres o de ocio, es decir, un ocio pasivo.



Según la investigación, entre más ocio activo dediquen los millonarios, más satisfechos están con sus vidas y mejor les va.



Pero cuanto más pasivos eran estos millonarios a la hora de descansar, menos satisfacción tenían con sus vidas.



La investigación también indagó las necesidades, entre las personas con mayor riqueza y de las que no.



Esas actividades analizadas fueron cuidar a los niños, cocinar, ir de compras y las tareas del hogar. Hubo otras categorías evaluadas como comer, trabajar y viajar.



La investigación mostró que los millonarios trabajaban mucho y a veces tenían largos viajes de trabajo. Los primeros evidenciaron que pasan el 30 por ciento de su día trabajando, mientras que los demás evaluados, lo hacen en un 25 por ciento.



Además, entre esas necesidades similares, los millonarios también optan por dedicar tiempo a comprar, cocinar, pero con un poco de menos tiempo al cuidado de los niños y a las tareas de limpieza del hogar.

