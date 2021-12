6 claves creadas por la universidad de Harvard para dejar de procrastinar

Aunque tener tiempo para descansar es importante, aplazar los deberes y responsabilidades, acción que se conoce como procrastinar, puede llegar a afectar el diario vivir, tanto en el campo laboral o académico, como en el personal.



De acuerdo con el diario 'El Confidencial', muchas personas probablemente creen que procrastinar es una cuestión relacionada con no saber manejar el tiempo. Sin embargo, Tim Pychyl, investigador de la Universidad Carleton, en Ottawa (Canadá), afirmó que es más "un problema de regulación de emociones".



Entonces, ¿cómo se puede dejar de procrastinar? A pesar de que no existe una formula 'mágica', la universidad de Harvard compartió algunos consejos para, como dice la famosa frase, no dejar para mañana lo que se puede hacer hoy.



Creer en uno mismo

Más que un mensaje de motivación, creer en uno mismo es importante para la organización mental.



Según Harvard, cuando una persona es consciente de lo que hace bien, lo llevará a cabo rápidamente. Además, la confianza ayudará a tener menos probabilidades de fallar que si, de entrada, la persona se dice a sí misma que lo hará mal.

Buscar un ambiente agradable

La organización del espacio puede ser relevante a la hora de mantener un buen ritmo de vida. De hecho, posiblemente para muchas personas fue un factor fundamental durante la cuarentena.



Poder tener un lugar iluminado por luz natural, muebles cómodos, ventanas amplias o balcón resultó un privilegio cuando empezó la pandemia, sobre todo cuando el hogar se volvió influyente en el estado de ánimo de las personas, afectando también su productividad.



Es por eso que, a la hora de hacer algún deber, Harvard aconseja buscar el lugar más iluminado de casa, poner música, ordenar la zona, colocar alguna planta o acompañar el momento con algo de comer.



Un sitio iluminado y organizado puede hacer la diferencia. Foto: istock

Intentar minimizar el problema

Según Harvard, mucha gente suele postergar las cosas que parecen muy difíciles. A pesar de que hay asuntos más complejos para minimizar, existen tareas diarias que pueden llegar a ser más agradables cuando se tiene la perspectiva de que son mucho menos problemáticas de lo que parecen.

Analizar la actitud y la situación

Localizar el motivo o los motivos que frenan a una persona a trabajar en lo que está pendiente puede ayudar a hallar más rápido una solución para dejar la procrastinación.



Además, es mejor que los planes que dependen de uno mismo tengan su propio control en cuanto al tiempo y metas para cumplirlos.



Hablar sobre los deberes

De acuerdo con Harvard, desahogarse y contar las cosas que abruman a una persona de confianza puede ayudar a que los problemas no interrumpan el ritmo de vida.



Por eso, la institución recomienda un buen amigo y una buena merienda para hablar sobre las cosas que le molestan y analizar puntos de vista diferentes, acciones que pueden ayudarlo a sentirse mejor.

Hablar con un amigo sobre los deberes puede ayudar a enfrentarlos. Foto: iStock

Piense en las consecuencias

Antes de postergar alguna acción, se aconseja pensar en lo que podría suceder si no se aplaza.



¿Podría perder el empleo, una relación, una amistad, dinero, oportunidades, si no hace lo que debe hacer? Valorar el desenlace al dejar algo para mañana y ser consciente de las consecuencias es fundamental en estos casos.



Por último, cabe resaltar que si a pesar de estos consejos no consigue ese 'click' para dejar de procrastinar, es recomendable acudir a terapia psicológica. Un profesional posiblemente ayude a buscar el origen del problema.

