Hace un par de días los fans del cantante británico Harry Styles entraron a Twitter y se llevaron una gran sorpresa: una foto de él besando a la modelo Emily Ratajkowski había sido revelada.



Al parecer, el par se encontró en Tokio, Japón, donde Styles tenía un concierto en el marco de su Love On Tour.

Harry Styles and Emily Ratajkowski spotted kissing in Tokyo. pic.twitter.com/F2PXeK7wli — Pop Base (@PopBase) March 26, 2023

Recordemos que ambos salieron recientemente de sus respectivas relaciones. Por su parte, el intérprete de 'Matilda' terminó su noviazgo con la actriz y directora Olivia Wilde. Ratajkowski estuvo casada con Sebastian Bear-McClard -padre de su hijo-, pero las presuntas infidelidades del actor la habrían hecho alejarse; tras ello salió con Pete Davidson y Eric André, incluso se le vinculó románticamente con Brad Pitt.



Pues bien, tras la publicación de sus fotos hubo internautas que no dejaron pasar un detalle: la modelo era amiga de Olivia Wilde y, de hecho, la acompañaba a conciertos de Harry Styles.



Así quedó registrado en distintos videos que grabaron los propios fans.

Olivia Wilde and Emily Ratajkowski at #HSLOTPARIS! pic.twitter.com/dmqP8xnzV7 — Olivia Wilde Source (@wildesource) July 6, 2022

Pero las cosas ya no estarían bien entre ambas. Según reveló Page Six, Emily Ratajkowski le estaría suplicando a Olivia Wilde que la perdone luego de que se conociera su acercamiento al cantante.



"Una fuente nos dice que Wilde y Ratajkowski son amigos y que la autora de 'My Body' ahora "le está rogando que la perdone", narra el medio mencionado. Según dicen, todo el asunto se interpreta como "una traición".

Margarita Contreras

Redacción ÚLTIMAS NOTICIAS