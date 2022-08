Los rumores que rodean la sexualidad de Harry Styles siempre han sido controversiales. Sobre todo porque algunos medios de comunicación y los fanáticos que tiene el compositor alrededor del mundo en algunas ocasiones lo han intentado encasillar en algún género, pese a que en diversas ocasiones se ha mostrado como una persona queer sobre el escenario.



No obstante, ha recibido constantes críticas al respecto porque, según sus detractores, presuntamente está realizando ‘queerbaiting’, es decir, un individuo que se beneficia al presentarse como queer sin identificarse como tal públicamente. Es más, en algunas oportunidades se han atrevido a decir que su relación sentimental con Olivia Wilde es aparentemente falsa.

En una entrevista para la revista ‘The Rolling Stone’, el cantante habló sobre las reflexiones que se han suscitado en su vida privada, en especial con su identidad de género, y de su nuevo papel protagónico en la pantalla grande con la película ‘My Policeman’, la cual, según comentó, lo ayudó a descubrirse a sí mismo.



El intérprete de ‘Two Ghosts’ se refirió a lo incómodo que se torna cuando su público intenta definir su sexualidad: “A veces la gente dice: ‘Solo has estado con mujeres públicamente’, y no creo que haya estado con nadie públicamente (...) si alguien te toma una foto con alguien, no significa que elijas tener una relación pública o algo así”.



Un tema que se ha despertado con su protagonismo en la película dirigida por Michael Grandage, debido a que es un drama de época en la que un agente de policía gay intenta hacerle frente a los estereotipos de género a mediados del siglo XX.



Harry Styles y ‘My Policeman’

El actor está a puertas de estrenar dos películas: ‘Don't Worry Darling’, en la cual fue asesorado por su novia, y ‘Mi Policeman’, cinta que ha levantado los rumores sobre su sexualidad, la cual está muy lejos de ser lo que piensa la opinión pública, ya que sigue sosteniendo su postura de “no encasillar el amor”.

“Creo que todos, incluyéndome a mí, tienen su propio viaje para descubrir la sexualidad y sentirse más cómodos con ella”, expresó sobre su participación en ‘Policeman’.



“'My policeman’ es una historia muy humana. No es una historia gay sobre personas que son gay. Para mí trata sobre el amor y sobre el tiempo perdido", agregó.



My Policeman - Teaser Trailer | Prime Video My Policeman - Teaser Trailer | Prime Video My Policeman - Teaser Trailer | Prime Video. Foto: Instagram: @hshq

Un argumentó que respalda lo que ha dicho anteriormente en diversas entrevistas en las que define como “anticuada” la iniciativa que se tiene sobre las etiquetas de la sexualidad.



Una postura muy criticada por algunos miembros de la comunidad LGBTIQ, quienes afirman que el compositor usa la estética del orgullo para fines lucrativos sin identificarse públicamente en alguna vertiente.



‘Don't Worry Darling’ será estrenada en las salas de cine del mundo a partir del próximo 23 de septiembre, y 'My Policeman' llegará a la plataforma de streaming Amazon Primer Video desde el mes de noviembre de 2022.

¿Y su novia?

Además, se refirió a los malos comentarios que recibe su pareja Olivia Wilde en las diferentes plataformas digitales diciendo que este tipo de acciones “no lo hacen sentir para nada bien”, pues prefiere dejar su vida privada por fuera del espectro mediático; sin embargo, es precisamente esto lo que ha generado la oleada de malos tratos.



“Obviamente es un sentimiento difícil sentir que estar cerca de mí significa que estás en el rescate de una esquina de Twitter o algo así (...) solo quería cantar. No quería involucrarme si iba a lastimar a la gente de esa manera”, comentó.



