El pasado miércoles 12 de julio, Barcelona se convirtió en el escenario de una fiesta épica y el responsable de toda la diversión fue nada menos que el aclamado cantante Harry Styles. El popular artista británico, conocido por su talento musical y su estilo único, organizó una celebración que dejó a todos los asistentes encantados.

A pesar de las altas temperaturas, los fans verdaderos de Harry Styles no renunciaron a lucir la icónica boa de plumas que suele formar parte de su vestuario. Aunque no sea el accesorio más adecuado para hacer frente al calor extremo, la devoción por el artista supera cualquier adversidad climática.

Tras la animada actuación de la banda Wet Leg y una presentación audiovisual, el antiguo integrante de la exitosa boy band One Direction hizo su aparición en el escenario.



La velada comenzó con la cautivante canción 'Daydreaming', seguida de una emocionante cuenta regresiva: "¡uno, dos, tres, Barcelona!". Pero la verdadera cúspide de la noche llegó con una versión épica y coreada a todo pulmón de 'Adore You'.

Moviendo su cuerpo con gracia, levantando sus brazos tatuados y con una sonrisa radiante que iluminaba a todas las asistentes, Harry Styles mostró su carisma, dirigiendo su atención tanto al público en general como a cada persona de manera individual, indica el diario español 'El Mundo'.

El cantante fue el animador de la súper noche de chicas, la fiesta de pijamas más recordada, la 'girl party' considerada la más divertida del mundo.

El concierto de este pasado 12 de julio y el próxima que se llevará a cabo el 14 de julio en el Espacio Mad Cool de Madrid, son las únicas paradas en el país español dentro de la gira 'Love On Tour' de Styles, siendo su segunda visita después de su concierto en 2018.

La mayoría del repertorio del concierto estuvo compuesto por canciones de su más reciente álbum 'Harry's House' (2022), el tercer disco en solitario de su carrera, el cual ha sido galardonado con varios premios Grammy.

Aunque los premios son un reconocimiento oficial, la verdadera prueba del éxito del álbum ha sido la presencia constante de su canción 'As It Was'. Desde su lanzamiento, ha sonado sin descanso en emisoras de radio, televisión y ha sido un favorito en las pistas de baile alrededor del mundo.

El tramo final fue una secuencia de himnos que pusieron las gargantas al límite, como 'Music for a Sushi Restaurant', 'Grapejuice' y 'Watermelon Sugar'. Sin embargo, la balada 'Fine Line', que da nombre a su segundo álbum, cerró la parte previa a las canciones extra, las cuales fueron: 'Sign of the Times', 'As It Was' y 'Kiwi', posiblemente la canción más enérgica, cruda y alejada del estilo pop frutal característico del músico.

