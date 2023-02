Harry Styles era una de las estrellas más esperadas en la ceremonia de los premios Grammy 2023.



Tanto en la alfombra roja como en la premiación, el británico tenía los focos sobre él, después de un 2022 en el que se consolidó como uno de los artistas pop más importantes del momento.



Y, como era de esperarse, llamó la atención desde el primer momento.

El intérprete de 'As it was' llegó luciendo un enterizo brillante con un patrón de arlequín, de la firma Un Egonlab x Swarovski que fue hecho a la medida.



¿Quién es Kid Harpooon?

Pero uno de los momentos que atrapó la atención de las cámaras fue el cariñoso gesto entre el productor y compositor Kid Harpoon y Styles.



En video se aprecia cómo el coproductor y coescritor de todas las canciones Harry's House, el álbum que le valió el Grammy al cantante, toca los glúteos de Styles.



📹| Harry y Kid Harpoon (siendo muy cariñoso) en la alfombra roja de los #Grammys! pic.twitter.com/G6nLImXAbS — L&H Updates (@LHHispanic) February 6, 2023

Los comentarios del 'fandom' no se han hecho esperar y han expresado su emoción por el toque cariñoso entre ambos.



Harry Styles se quedó con el premio a Mejor álbum pop vocal por su álbum Harry's House.

