Harry POtter, Nintendo y más: así será el parque el Universal Epic Universe

Hoy se han revelado los primeros detalles y fotografías del esperado Universal Epic Universe, el cuarto parque temático de Universal en Orlando, que abrirá sus puertas en 2025. Con estas imágenes, los fanáticos están ansiosos por su gran inauguración.



El Universal Epic Universe contará con más de 50 atracciones, experiencias gastronómicas, tiendas y hoteles, creando una experiencia vacacional completa que requerirá al menos una semana para disfrutar al máximo.

El corazón del parque será Celestial Park, un mundo diseñado como un auténtico parque, con jardines, canales de agua y senderos para caminar. Los visitantes podrán embarcarse en un emocionante viaje de descubrimiento mientras exploran jardines vivientes y una arquitectura inspirada en elementos astronómicos y mitológicos. Incluso podrán abordar un cometa, ya que el parque ofrecerá una variedad de emocionantes atracciones, incluida la montaña rusa Starfall Racers.



Starfall Racers será una montaña rusa de carreras de doble lanzamiento que enviará a los visitantes a volar por los cielos a bordo de cometas en una emocionante competición. Alcanzando velocidades de hasta 62 mph y alturas de hasta 133 pies, esta montaña rusa promete una experiencia única con maniobras como el 'Celestial Spin'.



Además, en Celestial Park, los visitantes podrán disfrutar del Constellation Carousel, una atracción adecuada para todas las edades que ofrece giros a bordo de constelaciones mientras se deslizan por la Vía Láctea.



El Universal Epic Universe constará de cinco mundos en total, cada uno con entradas creativas y majestuosas. Entre los más esperados se encuentra The Wizarding World of Harry Potter - Ministry of Magic, que transportará a los visitantes a una era diferente del mundo mágico y combinará elementos de las películas de Fantastic Beasts.



Super Nintendo World es otro de los mundos que emocionan a los fanáticos. Los amantes de los juegos más icónicos podrán adentrarse en los mundos de personajes como Mario, Luigi, la Princesa Peach y Donkey Kong.



El parque también incluirá How to Train Your Dragon - Isle of Berk, que ofrecerá a los visitantes la oportunidad de volar con dragones y vivir aventuras vikingas. Para los amantes del misterio, el Dark Universe será una experiencia imperdible, donde se encontrarán con los experimentos de la Dra. Victoria Frankenstein y los monstruos deambulando en un mundo de mitos y misterios.



Como colofón, el Universal Epic Universe contará con el Universal Helios Grand Hotel, ubicado al final de Celestial Park, ofreciendo a los huéspedes una experiencia única con vistas exclusivas y su propia entrada al parque temático.



Se espera que a lo largo del año se revelen más detalles sobre el parque, y los visitantes tendrán la oportunidad de disfrutar de un centro de vista previa interactiva en Universal CityWalk a finales de este año, que ofrecerá un adelanto más detallado del Universal Epic Universe.

*Este contenido fue reescrito con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información publicada por El Nuevo Día, y contó con la revisión de la periodista y un editor.