Después de la magia: el cambio de los actores de 'Harry Potter'

A propósito del cumpleaños número 31 de Emma Watson el pasado 15 de abril, los fanáticos de la actriz recordaron sus primeros años de triunfo en la pantalla grande, cuando interpretó el papel de ‘Hermione Granger’ en la mundialmente famosa saga de ‘Harry Potter’.



(Además: Falleció Helen McCrory, actriz de las películas de Harry Potter).

Al igual que Watson, la mayoría de personajes principales de la historia rondaban entre los 9 y 10 años. Es por ello que los seguidores de la franquicia cinematográfica han sido testigos del crecimiento personal y profesional de los artistas.



Le mostramos cómo han cambiado algunos de los actores más importantes de las ocho películas de ‘Harry Potter’.



(Le puede interesar: ¿Cuánto pagaría por la varita de Harry Potter o un traje de Batman?).

Emma Watson

Facebook Twitter Linkedin

Es una de las actrices más aclamadas de la industria. Foto: Warner Bros y @emmawatson

Luego de dar el salto a la fama, cuando tenía nueve años, con su papel de ‘Hermione Granger’, se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la industria.



Ha aparecido en películas como ‘Las ventajas de ser invisible’ (2012), ‘The bling ring’ (2013), ‘Noé’ (2014), ‘La bella y la bestia’ (2017) y ‘Mujercitas’ (2019).



Watson logró equilibrar su vida en las pantallas y sus estudios, pues, en 2014, se graduó de la Universidad Brown con una licenciatura en literatura inglesa. En su sitio web oficial asegura que le apasiona bailar, cantar, el hockey sobre césped, el tenis, el arte y la música.



En febrero de este año los representantes de la actriz aseguraron a ‘Entertainment Weekly’ que Watson decidió alejarse por un tiempo de la vida pública.



(Además: El impactante final de la serie de Netflix más vista en Colombia).

Daniel Radcliffe

Facebook Twitter Linkedin

Se ha destacado por colaborar a distintas fundaciones sociales caritativas Foto: Warner Bros y AFP

Radcliffe empezó a darle vida a ‘Harry Potter’ cuando tenía 11 años. En la actualidad este actor británico tiene 31 años.



Luego de su papel protagónico se le ha visto en películas como '‘La mujer de negro’ (2012), ‘Victor Frankenstein’ (2015), ‘Ahora me ves 2’ (2016) y ‘Guns Akimbo’ (2019).



Así como Emma Watson, Daniel se ha destacado por colaborar con distintas fundaciones sociales caritativas. Por ejemplo, ha realizado donativos y ha apoyado a la organización Get Connected (la cual ayuda a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad) y a The Trevor Project (que busca prevenir el suicidio de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+).

Rupert Grint

Facebook Twitter Linkedin

Tuvo a su primera hija en mayo del 2020. Foto: Warner Bros. y @rupertgrint

Fue quien dio vida a ‘Ron Weasley’, el mejor amigo de ‘Harry' durante la historia.



Grinti, de 32 años, ha sido parte de películas como ‘Cherrybomb’ (2009), ‘Wild target’ (2010), ‘Moonwalkers’ y ‘Enemy of Man’, ambas estrenadas en el 2015.



En mayo de 2020 nació su primera hija con la actriz Georgia Groome. La pequeña recibió el curioso nombre de Wednesday.



(Le recomendamos: Diez películas en Netflix para ver en este fin de semana de encierro).

Tom Felton

Facebook Twitter Linkedin

Uno de sus pasatiempos favoritos es la pesca. Foto: Warner Bros. y @t22felton

Encarnó a ‘Draco Malfoy’, uno de los antagonistas de la historia.



Felton, de 33 años, apareció en varios proyectos de cine como ‘Belle’ (2013), ‘Feed’ (2016), ‘Ophelia’ (2018), entre otras. Además ha sido parte del elenco de series de televisión como ‘Murder in the First’ (2014), ‘The Flash’ (2016-2017) y en ‘Origin’ (2018).



Ha declarado en distintas oportunidades que uno de sus pasatiempos favoritos es la pesca. Además, disfruta de otras actividades como el baloncesto, fútbol, rugby, patinaje y montar a caballo.

Bonnie Wright

Facebook Twitter Linkedin

También ha posado para varias revistas. Foto: Warner Bros y @thisiswright

Actualmente tiene 30 años y fue quien dio vida al personaje de 'Ginny Wesley', la hermana de 'Ron' y posterior pareja de 'Harry'.



Ha participado en dos series: 'Stranded' (2002), y 'Agatha Christie: A life in pictures' (2004).



Además de la actuación también ha tenido una carrera en el modelaje, pues ha posado para las cámaras de importantes medios como 'Entertainment Weekly', 'Times Luxx', 'The Daily Mail You Magazine', 'Instyle', 'Nylon Magazine' y 'Vanity Fair'.



(Le puede interesar: Los besos más apasionados del séptimo arte).

Michael Gambon

Facebook Twitter Linkedin

Tiene un larga carrera como actor de teatro. Foto: Warner Bros y LD Entertainment

Es un actor irlandés-británico, de 80 años, quien se encargó de personificar a ‘Albus Dumbledore’, uno de los personajes más importantes dentro de la trama.



Gambon también ha sido reconocido por participar en numerosas obras de teatro, tales como ‘Eh, Joe’ (2006), ‘No man’s landing’ (2008), ‘Krapp’s last tape’ (2010), ‘All that fall’ (2012), y la última fue ‘Pinter One’, en 2018.



Su última aparición en la pantalla grande la dio en el 2019, en la película biográfica ‘Judy’, dirigida por Rupert Goold.

Ralph Fiennes

Facebook Twitter Linkedin

Fue nominado a los Premios Oscar. Foto: Warner Bros y Netflix

Es un actor británico, de 58 años, conocido por interpretar a 'Lord Voldemort’, el enemigo principal de 'Harry'.



Fiennes se ha destacado en la industria cinematográfica por sus excelentes interpretaciones. De hecho, llegó a ser doblemente nominado a los premios Oscar: en 1993, como Mejor actor de reparto en la película ‘La lista de Schindler’, y en 1996, por su actuación en ‘El paciente inglés’.



(Además: Estas son las 25 series más vistas en Netflix en lo que va del 2021).

Maggie Smith

Facebook Twitter Linkedin

Uno de sus momentos más difíciles fue cuando se enfrentó al cáncer de seno. Foto: Warner Bros y Masterpiece

Esta actriz, de 86 años, es una de las más reconocidas por su larga trayectoria. En ‘Harry Potter’ interpretó a la profesora Minerva ‘McGonagall’.



Ha participado en obras de teatro, películas y series como ‘Otelo’ (1965), ‘Los mejores años de Miss Brodie’ (1969), ‘California Suite’ (1978), ‘Furia de titanes’ (1981), ‘Gosford Park’ (2001), ‘Hook’ (1991), ‘Sister Act’ (1992) y ‘Downton Abbey’ (2010-2011).



Uno de los momentos más difíciles para la actriz fue enfrentar un cáncer de seno que le fue detectado en 2008.



En diálogo con el medio ‘The Telegraph’, Maggie aseguró: “al principio no pensé que fuese algo serio, pues hace algunos años había tenido otro bulto que resultó ser benigno y asumí que este lo era también (...) Las quimioterapias resultaron ser peores que el cáncer en sí”.



La actriz logró vencer el cáncer luego de su tratamiento.

Helena Bonham Carter

Facebook Twitter Linkedin

Ha sido nominada dos veces a los Premios Oscar. Foto: Warner Bros y Reuters

Carter, de 54 años, posee talento para la diversificación en sus personajes. Fue la malvada 'Bellatrix Lestrange' en 'Harry Potter', así como la 'Reina de corazones' en 'Alicia en el país de las maravillas'.



Es una de las actrices más reconocidas en el mundo por sus personajes característicos y singulares.



(Además: 'Harry Potter' sale de famosa librería por rechazo a J.K. Rowling



Ha participado en películas y series como 'El planeta de los simios', 'Big Fish', 'Charlie y la fábrica de chocolate', 'Sweeney Todd: The Demon Barber of Fleet Street', y 'Sombras tenebrosas'.



Ha sido nominada dos veces a los Premios Óscar: la primera vez en 1997, en la categoría de Mejor actriz por su papel en 'La alas de la Paloma' y en la segunda ocasión fue nominada a Mejor actriz de reparto por 'El discurso del rey', en 2010.

Gary Oldman

Facebook Twitter Linkedin

Ganó un Premio Oscar. Foto: Warner Bros. y @giseleschmidtofficial

Es un reconocido actor, de 63 años, quien interpretó en las películas a ‘Sirius Black’, el padrino de ‘Harry Potter’.



Ha participado en más proyectos cómo ‘El perfecto asesino’ (1994), ‘El quinto elemento’ (1997), ‘Hannibal’ (2001) y la trilogía de ‘Batman: El caballero de la noche’ (2008).



Ha recibido, entre otros premios, tres BAFTAs, un premio Saturno, un Globo de Oro y un Oscar a mejor actor por su papel de Winston Churchill en ‘Darkest Hour’.

Tendencias EL TIEMPO

Más noticias:

- Las precauciones de Scream 5 para evitar filtraciones



- A través de mi ventana llegará a Netflix, conozca a sus protagonistas



- 'Joker', 'Mujer Maravilla', 'IT' y otros personajes se ponen tapabocas