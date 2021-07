El antes y el ahora de los actores de Harry Potter

El mago más famoso de los tiempos recientes estaría celebrando este 31 de julio su cumpleaños 41 y, sin duda, continuaría luchando junto a La Orden del Fénix y su barita mágica contra todas las fuerzas del mal.



Por eso no sobra hacer un recorrido por el mundo de algunos de los protagonistas que hicieron grande las distintas cintas, cuyos personajes principales de la historia tenían no más de 11 años y los millones de seguidores de la franquicia cinematográfica han sido testigos del crecimiento personal y profesional de los artistas.



Hacemos, entonces, un recorrido para ver cómo han cambiado algunos de los actores más importantes de las ocho películas de la saga de ‘Harry Potter’.

Daniel Radcliffe

Se ha destacado por colaborar en fundaciones sociales. Foto: Warner Bros y AFP

El actor británico Daniel Jacob Radcliffe, hoy con 32 años, empezó a darle vida a ‘Harry Potter’ cuando estaba sobre los 11 años.



Luego de su estelar papel protagónico también grabó películas como '‘La mujer de negro’ (2012), ‘Victor Frankenstein’ (2015), ‘Ahora me ves 2’ (2016) y ‘Guns Akimbo’ (2019), entre otras cintas.



Se ha destacado por colaborar con distintas fundaciones sociales. Por ejemplo, ha realizado donativos y ha apoyado a la organización Get Connected (la cual ayuda a jóvenes en situaciones de vulnerabilidad) y a The Trevor Project (que busca prevenir el suicidio de las personas pertenecientes a la comunidad LGBTIQ+).



Daniel tiene, además, una muy fuerte amistad con Tom Felton, que con 11 años se convertirían en estrellas de cine gracias a la saga. Los actores, enemigos en la ficción, mantenían una rivalidad constante alimentada por el enfrentamiento entre las casas de Griffindor y Slytherin, pero tras esa fachada siempre se guardó una maravillosa amistad que año tras año se consolidad.

Emma Watson

La británica es una de las actrices más aclamadas de la industria. Foto: Warner Bros y @emmawatson

Tras dar el salto a la fama, cuando tenía nueve años, con su papel de ‘Hermione Granger’, Emma Watson se convirtió en una de las actrices más aclamadas de la industria cinematográfica.



También estuvo en el rodaje de ‘Las ventajas de ser invisible’ (2012), ‘The bling ring’ (2013), ‘Noé’ (2014), ‘La bella y la bestia’ (2017) y ‘Mujercitas’ (2019).



Watson logró equilibrar su vida en las pantallas y sus estudios, pues, en 2014, se graduó de la Universidad Brown con una licenciatura en literatura inglesa. En su sitio web oficial asegura que le apasiona bailar, cantar, el hockey sobre césped, el tenis, el arte y la música.



En aspecto noticioso, se rumora que Harry Potter tendría tres nuevas series y Emma regresaría a darle vida a su personaje de Hermione Granger, con lo cual la icónica saga de magia ampliaría su universo, además de contar ya con siete libros, ocho películas, las precuelas de Animales Fantásticos, la obra teatral El legado maldito y el nuevo videojuego llamado Hogwarts Legacy.



Tras estos proyectos, informan que Warner Bros está planeando lanzar una serie de televisión.

Rupert Grint

El británico Rupert Alexander Lloyd Grint, conocido por interpretar a Ron Weasley en la serie de películas de Harry Potter. Foto: Warner Bros. y @rupertgrint

Fue quien dio vida a Ron Weasley, el mejor amigo de ‘Harry' durante la historia.



Hoy a sus 32 años, ha hecho parte de películas como ‘Cherrybomb’ (2009), ‘Wild target’ (2010), ‘Moonwalkers’ y ‘Enemy of Man’, ambas cintas estrenadas en 2015.



En mayo del año pasado nació su primera hija y compartió su felicidad con la actriz Georgia Groome. La pequeña se llama Wednesday. Como dato curioso, la primera imagen de su hija que subió a Instagram, en su ingreso a esa red social, superó a celebridades de la talla de Jennifer Aniston. Más de 3,5 millones de personas le dieron ‘Me gusta’ en tiempo récord y la cuenta ganó millones de seguidores en un momento.

Michael Gambon

Michael Gambon es un experimentado actor irlandés-británico de teatro, televisión y cine. Foto: Warner Bros y LD Entertainment

El actor irlandés-británico, a sus 80 años, se encargó de personificar a ‘Albus Dumbledore’, uno de los personajes más importantes dentro de la trama.



Gambon también ha sido reconocido por participar en obras de teatro, como ‘Eh, Joe’ (2006), ‘No man’s landing’ (2008), ‘Krapp’s last tape’ (2010), ‘All that fall’ (2012), y la última fue ‘Pinter One’, en 2018.



Su última aparición en la pantalla grande la dio en 2019, en la película biográfica ‘Judy’, dirigida por Rupert Goold. Ese mismo año decidió retirarse de la actuación tras rodar el primer episodio de la serie para la que trabajaba junto a Martin Freeman, pues no podía recordar sus guiones.

Bonnie Wright

Bonnie Wright es actriz y modelo inglesa recordada por su papel como Ginny Weasley. Foto: Warner Bros y @thisiswright

Hoy, a sus 30 años, fue quien dio vida al personaje de 'Ginny Wesley', la hermana de 'Ron' y posterior pareja de 'Harry'. Ha participado en dos series: 'Stranded' (2002), y 'Agatha Christie: A life in pictures' (2004). Es de las que menos figuración ha tenido en la pantalla grande tras su participación en la exitosa saga.



Como modelo ha sido portada en revistas como 'Entertainment Weekly', 'Times Luxx', 'The Daily Mail You Magazine', 'Instyle', 'Nylon Magazine' y 'Vanity Fair'.

Ralph Fiennes

Ralph Fiennes fue nominado a los Premios Oscar. Foto: Warner Bros y Netflix

El británico, de 58 años, fue conocido por interpretar a 'Lord Voldemort’, el enemigo principal de 'Harry'.



Fiennes se ha destacado en la industria cinematográfica por sus excelentes interpretaciones. De hecho, llegó a ser doblemente nominado a los premios Oscar: en 1993, como Mejor actor de reparto en la película ‘La lista de Schindler’, y en 1996, por su actuación en ‘El paciente inglés’.

Maggie Smith

Margaret Natalie Smith es una consagrada actriz de teatro, cine y televisión británica. Hoy tiene 78 años. Foto: Warner Bros y Masterpiece

En ‘Harry Potter’ interpretó a la profesora Minerva ‘McGonagall’ y ha participado en obras de teatro, películas y series como ‘Otelo’ (1965), ‘Los mejores años de Miss Brodie’ (1969), ‘California Suite’ (1978), ‘Furia de titanes’ (1981), ‘Gosford Park’ (2001), ‘Hook’ (1991), ‘Sister Act’ (1992) y ‘Downton Abbey’ (2010-2011).



Uno de los momentos más difíciles para la actriz fue enfrentar un cáncer de seno que le fue detectado en 2008, pero lo superó tras un tratamiento.

Helena Carter

Helena Carter ha sido nominada dos veces a los Premios Oscar. Foto: Warner Bros y Reuters

Carter fue la malvada 'Bellatrix Lestrange' en 'Harry Potter', así como la 'Reina de corazones' en 'Alicia en el país de las maravillas'.



Es una de las actrices más versátiles en el mundo por sus personajes característicos y singulares. Ha sido nominada dos veces a los Premios Óscar: en 1997, en la categoría de Mejor actriz por su papel en 'La alas de la Paloma' y luego fue nominada a Mejor actriz de reparto por 'El discurso del rey', en 2010.



Como dato curioso, la actriz británica de 55 años, que también interpretó a la princesa Margarita en 'The Crown', procede de una familia de rancio abolengo en el que figuran barones y baronesas, un primer ministro británico y su abuelo materno, el diplomático español Eduardo Propper de Callejón, al que Israel concedió la distinción de Justo entre las Naciones por ayudar a salvar a cientos de judíos durante la Segunda Guerra Mundial.

Tom Felton

Thomas Felton​ es actor y músico británico, conocido por interpretar a Draco Malfoy en la serie de Harry Potter. Foto: Warner Bros. y @t22felton

Felton ha figurado en proyectos de cine como ‘Belle’ (2013), ‘Feed’ (2016), ‘Ophelia’ (2018), entre otras. Además ha sido parte del elenco de series de televisión como ‘Murder in the First’ (2014), ‘The Flash’ (2016-2017) y en ‘Origin’ (2018).



Con Daniel Radcliffe sigue manteniendo esa amistad férrea que forjaron durante el rodaje de las 8 películas de la saga mágica.



