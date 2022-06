Harriet Harper y su pequeña perrita Boo, se han vuelto virales en redes sociales por su tremendo parecido; ambas son pelirrojas y de cabello crespo e incluso comparten características de sus personalidades.

Harriet es una joven británica de 28 años que se desempeña como peluquera canina en Manchester. La mujer aseguró a el medio The Mirror que cuando compró a su perrita no se percató del parecido, "cuando llegué a casa y nos miré a las dos en el espejo, me di cuenta de que somos iguales”.



Asimismo, afirma Harpet, compraten personalidades, muchas veces prefieren estar solas entre sí y disfrutar de la compañía mutua.



Además, la mujer asegura que Boo no es solamente su mascota, sino que es una excelente compañera de negocios, porque cuando ven a la perrita siempre pregunta donde la arregla, pues al igual que su dueña, siempre tiene en perfecto estado sus rizos rojos.

