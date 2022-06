Harriet Harper es una joven de 28 años que reside en Manchester, Inglaterra, y trabaja como peluquera canina. A través de sus redes sociales, ha compartido fotografías de su trabajo y de su perrita Boo, las cuales han llamado bastante la atención de los espectadores debido a la similitud física que tienen ella y su mascota.

En una entrevista con el medio inglés ‘The Mirror’, Harper aseguró que, a menudo, las personas le dicen que pareciera que Boo y ella son hermanas, ya que ambas tienen rizos rojizos: “Cuando alguien pasa junto a nosotras en la calle, espero que susurren ‘tiene el mismo pelo que su perro’”.

La joven contó que compró a su mascota cuando tenía solo dos meses de edad y que, en ese momento, no se percató de que eran muy parecidas: “No se me pasó por la cabeza ni una vez, yo también estoy en estado de shock. Cuando llegué a casa y nos miré a las dos en el espejo, me di cuenta de que somos iguales”.



“La familia y los amigos dicen que también nos parecemos, y mamá nos llama las dos pelirrojas”, narró Harper.



Adicionalmente, la mujer inglesa confesó que el parecido con su perrita no era solo físico, sino que también tienen personalidades muy similares. Las dos disfrutan tener su espacio para estar solas, pero a la vez les gusta compartir tiempo juntas.

“Ella quiere ser la mejor amiga de todos. Le gusta elegir sus momentos cariñosos, pero siempre la verás jugando con un juguete. No suele ser tan inquieta como otros perritos”, aseguró.



Harper manifestó también que ha audicionado muchas veces con Boo para hacer comerciales de productos para mascotas y que, cuando no son seleccionadas, la mayoría de veces es porque la semejanza es tan grande que parece irreal.



La joven tiene su propio negocio de peluquería canina llamado ‘Pooch Bespoke Dog Styling’ y su mascota ha sido una gran imagen para promocionar su trabajo. Boo siempre luce arreglada y con un estilo singular, por lo que muchas personas le suelen preguntar a la dueña dónde la peinan y le cortan el pelo.

“La baño, la arreglo y la cepillo una vez a la semana. Es una cachorra que requiere mucho mantenimiento. Al principio del baño, siempre hace pataleta, como cualquier niño pequeño al que no le gusta el agua, pero adora absolutamente que la peinen en la mesa con tijeras y máquina”, expresó en ‘The Mirror’.



Según cuenta la joven, Boo debió haber crecido un poco más, pero ahora es mucho más pequeña que sus otros hermanos. Actualmente, tiene 19 meses y pesa solo 3.5 kilogramos.

