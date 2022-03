Harnaam Kaur es una joven inglesa que hoy en día se dedica a dar charlas motivacionales, coaching posparto y de vida. Pero antes de llegar a ayudar a otras personas, debió transitar un arduo camino, en el que sufrió matoneo, desconocimiento y depresión.



En el evento de TEDx del 2018 en la que participó Kaur contó su experiencia como mujer barbada.



Desde pequeña, años antes de llegar a la pubertad, ya Kaur había escuchado comentarios groseros de parte de sus compañeros, por tener los brazos muy peludos. También por ser una mujer Sikh, una religión de origen indio, en la que sus creyentes y seguidores no se afeitan ni cortan el pelo.

Sin embargo, al crecer fue cuando realmente surgieron los cambios en su cuerpo que usarían algunos de sus compañeros de clase para burlarse durante años. Le empezó a crecer pelo en la barbilla y en el cuello, y con ayuda de su madre, iba a citas dos veces a la semana para que le depilaran con cera el vello facial.



(Le puede interesar: Así me fue hablando de la despenalización del aborto con mi mamá).



Kaur contó en la charla de TEDx que no tenía reparos con cómo fue criada, sino con la experiencia dolorosa que vivió.

Un diagnóstico

Puedo seguir intentando encajar, o puedo ser yo misma FACEBOOK

TWITTER

Fue llevada al médico y tras algunos exámenes, a sus 12 años, identificaron que sufría de Síndrome de Ovarios Policísticos.



Esta condición hace que quienes padecen de ella tengan periodos irregulares, un desequilibrio hormonal y dificultad para quedar embarazadas. Además, les crece demasiado el vello facial.



(Lectura sugerida: Jeff Bezos visitó Colombia junto a Lauren Sánchez, ¿quién es ella?).



Cuando se enteró de su condición, no se hablaba mucho de este síndrome en medios de comunicación, ni tenía claridad de que podía tratarse: “Yo creía que sufría de una enfermedad de la que me estaba muriendo”, dijo Kaur en una charla Ted, del 2018.

“Puedo seguir intentando encajar, o puedo ser yo misma”, añadió.



Hasta sus 16 años se depiló la barba con cera, pero en las vacaciones de verano tomó la decisión que no quería seguir escondiendo una parte de sí.

Cuando volvió a clases con su barba, el matoneo empeoró. Según una entrevista que dio para el medio inglés ‘The Mirror’, el maltrato que estaba viviendo en el colegio la llevó a auto lesionarse durante un tiempo.



A veces, sus profesores suspendían unos días a los agresores de Kaur, pero al volver al colegio sus actitudes violentas eran incluso más fuertes, pues la culpaban por los castigos que habían recibido.

De estar comprometida a ser una activista LGBTIQ+

Después de salir y sobrevivir al colegio, Harnaam Kaur quiso conocer a alguien y conformar una familia. Culturalmente, para las personas en India es normal tener matrimonios con personas que recién van conociendo, presentadas a través de gente de confianza.



Kaur conoció a un hombre en India y ambos tenían la intención de casarse. De hecho, inicialmente se llevaron bien y se comprometieron. Pero la ilusión se desvaneció rápidamente cuando el hombre empezó a ponerle muchas condiciones y reglas.



“Si no eres virgen no te voy a tocar nunca”, reportó Kaur ante ‘The Mirror’. Además, le prohibía usar maquillaje, hacerse tatuajes o piercings.



(Antes de irse: Alba Mery Balvin, mamá de J Balvin, fue dada de alta).



Por tal motivo, Kaur decidió terminar su compromiso con él dos meses antes de la boda.

“Amo los corazones no las partes del cuerpo”, dijo Kaur el 6 de marzo en ‘The Mirror’.



Hoy en día, a sus 31 años, se identifica como una mujer pansexual. Ha expresado que en ocasiones las personas se le acercan como para cumplir una fantasía o fetiche, pero sigue abierta al amor.

Otras noticias

Los sorprendentes vínculos entre cuán bien duermes y lo que comes

Yanfry, el niño influenciador, está hospitalizado

Leonardo Favio de 'Yo me llamo': críticas por su eliminación

Mamá de Lina Tejeiro tuvo grave accidente: 'Estoy viva de milagro'

Tendencias EL TIEMPO