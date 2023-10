Mamá de Luis Miguel habría reaparecido en clínica psiquiátrica; le harán pruebas de ADN

El cantante mexicano Luis Miguel, conocido también por su apodo ‘El sol de México’, es uno de los artistas más grandes de la industria musical latina. Algunos, incluso, lo describen como el máximo ícono de la música en español, dato comprobable por sus premios y su vigencia, pues sus conciertos, aún hoy, se agotan en horas.



Sin embargo, su historia familiar ha resultado enigmática para muchos, hasta el punto en que Netflix hizo una serie sobre su relación con su madre, Marcela Basteri, quien desapareció hace casi cuarenta años.

Según el libro ‘Luis Mi Rey’, de Javier León y Juan Manuel Navarro, que recopila la historia de la madre del artista, la última persona en ver a Basteri con vida fue su tía Adua Basteri, pues vivió con él y con su hijo Sergio, en Toscana, Italia, después de la separación de su exesposo y padre de 'Luismi', Luisito Rey.



Narra el libro que Marcela Biasteri viajó a Madrid a reencontrarse con su hijo Luis Miguel y con Luis Rey, un año después de su separación, ya recuperada de trastornos alimenticios y depresión.



Desde entonces, Basteri desapareció por completo. Luisito Rey murió sin pronunciarse al respecto y 'Luismi' contrató en múltiples ocasiones y alrededor del mundo a investigadores para intentar encontrar a su madre. Dicen distintos medios que en la búsqueda participaron, incluso, la Interpol y el FBI.



Este año, no obstante, se presentó un giro en la historia, pues el programa argentino ‘Secretos Verdaderos’ llevó a la prima de Basteri, quien afirma que una habitante de calle que apareció en el 2019 en un hospital psiquiátrico de Buenos Aires sería la madre perdida de Luis Miguel.



La paciente dice llamarse Honorina Montes, y tiene un parecido indiscutible con las fotos de Marcela Basteri. “Habíamos dicho que no la llamaríamos por su nombre, pero mi mamá, desde que la vio, solo gritaba ‘Marcela, Marcela’, y se abrazaban, y ella no decía nada de no llamarse así. La emoción era recíproca”.



"Ella es la mamá de Luis Miguel. (... )Sus relatos me lo hacen pensar, no es solamente lo físico, que es idéntica a mi abuela Carolina, pero más allá de eso, Son los relatos que cuenta. Si no es ella... es imposible que una persona extraña sepa las intimidades que ella sabe", agregó la invitada al programa.



Es por esto que, según el programa, la Fiscalía Nacional Argentina en lo Criminal y Correccional solicitó la extracción de material genético de Honorina, así como de las sobrinas de Marcela, para hacer una prueba de ADN y comprobar si la mujer es, efectivamente, la madre perdida de Luis Miguel.

Cabe recordar que esta no sería la primera vez que se lleva a cabo una prueba de ADN en busca de Marcela, pues en 2021 también se le hizo un test a una mujer con rasgos similares, que terminó dando resultados negativos.



Independientemente de que sea realmente Basteri, sea un invento de la cadena televisiva o un caso real de suplantación de identidad, este suceso ha resultado indignante para muchos, que critican el impacto mediático de un proceso tan íntimo como la búsqueda de un familiar desaparecido.

Luis Miguel, la serie que le devolvió el brillo al 'Sol de México'

ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

