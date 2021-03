Así están hoy los actores de 'Hannah Montana', a 15 años de su estreno

El 24 de marzo de 2006 fue el estreno de la aclamada serie de ‘Disney Channel’ ‘Hannah Montana’.



Su protagonista, la cantante y actriz estadounidense Miley Cyrus, conmemoró el aniversario de la producción con una carta escrita a mano.

“Hola, ‘Hannah’. Ha pasado bastante tiempo, 15 años para ser exactos, desde la primera vez que me puse esas mechas rubias sobre mi cabeza en el mejor intento de ocultar mi identidad. Luego me puse una bata rosa con las letras HM brillando sobre un corazón. No lo sabía entonces… ahí es donde vivirías para siempre”, decía en el escrito, publicado en su cuenta de Instagram.



En otro fragmento de la carta, le agradeció al personaje por todo lo que le permitió vivir durante seis años y a sus fans por creer en ella desde el principio. Finalizó el texto diciéndole a ‘Hannah’ que fue el “mayor regalo que una chica podría pedir”.



La serie, que tuvo cuatro temporadas y estuvo nominada a los Emmy en cuatro ocasiones, emitió su último episodio el 16 de enero de 2011.



Así se ven sus actores hoy en día, una década después.

Miley Cyrus

Miley Cyrus continúa siendo una estrella, al igual que 'Hannah'. Foto: Disney Channel / Instagram: @mileycyrus

La actriz, cantante y compositora, de 28 años, le dio vida a 'Miley Stewart', una adolescente que tenía en secreto un alter ego: la estrella pop Hannah Montana.



Desde que la producción terminó, Cyrus participó en otras películas como ‘LOL’ y ‘Peligrosamente infiltrada’. También estuvo en la serie ‘Two and a Half Men’ y fue entrenadora del concurso ‘The Voice’.



En cuanto a su música, ha lanzado siete álbumes en total. El último fue ‘Plastic Hearts’, estrenado en 2020. Este alcanzó el puesto número dos en el ‘Billboard 200’ de Estados Unidos.



Cyrus también ha sido mediática por su relación con el actor Liam Hemsworth, de quien se divorció en 2019, tras ocho meses de matrimonio. Actualmente no tiene una pareja oficial.

Emily Osment

Actualmente tiene 29 años. Foto: Disney Channel / Instagram: @emilyosment

Esta actriz encarnó a la mejor amiga de Miley, ‘Lilly Truscott’, quien es la primera en conocer su secreto. La revelación la llevó a crear el alias de ‘Lola’ para acompañar a ‘Hannah’ en sus eventos y conciertos.



En los años posteriores a la serie, Osment siguió en la actuación. Protagonizó producciones como ‘Cyberbully’ y ‘Young & Hungry’, ambas del canal ‘ABC Family’. Además, hizo la voz del personaje de ‘Pep Cortez’ para la película ‘Beverly Hills Chihuahua’.



En la actualidad tiene 29 años, es cantante y creó el sobrenombre ‘Bluebiird’ para sus proyectos musicales. Continúa en el mundo de la actuación, pues participa en la serie de Netflix ‘Komsinky Method’, cuya tercera temporada se estrenará el 28 de mayo.

Jason Earles

Ahora está casado y tiene 43 años. Foto: Disney Channel / Instagram: @realdukeofearles

El hombre que hizo el personaje del hermano de ‘Miley’, ’Jackson Stewart’, caracterizado por sus torpezas y sus peleas constantes con Hannah, actualmente tiene 43 años.



Apareció en otras producciones infantiles producidas por ‘Disney’ como ‘Kickin' It’, ‘Pecezuelos’ y ‘Best Friends Whenever’. En 2019 fue mentor de los actores de la serie ‘High School Musical: The Musical’.



Desde 2017 está casado con Katie Drysen, una mujer que ha trabajado en el set de varias producciones de televisión y, en ocasiones, crea contenido de videojuegos en Twitch.



Earles subió un video a su cuenta de Instagram conmemorando el aniversario de ‘Hannah Montana’.

Billy Ray Cyrus

El papá de Miley Cyrus sigue siendo cantante de música country. Foto: Disney Channel / Instagram: @billyraycyrus

El padre de Miley Cyrus en la vida real también hizo el mismo papel en la serie. Como ‘Robby Ray Stewart’, interpretó una figura paterna amorosa que había perdido a su pareja tres años antes del comienzo de la historia.



Billy Ray Cyrus es famoso por ser cantante de música country. Desde 1992 ha lanzado 12 álbumes de estudio y ha estado en la lista ‘Hot Country Songs’, de ‘Billboard’, en ocho ocasiones. En 2019 participó en la canción ‘Old Town Road’ del rapero Lil Nas X, que fue número uno en el mundo durante 17 semanas.



En la actualidad tiene 59 años. Su último trabajo musical se llamó ‘The Singin' Hills Sessions - Mojave’, lanzado en noviembre de 2020.

Mitchel Musso

También participó en la serie 'Par de Reyes'. Foto: Disney Channel / Instagram: @mitchelmusso

El mejor amigo de ‘Miley’ y posterior novio de ‘Lilly’, ‘Oliver Oken’, fue interpretado por el actor Mitchel Musso, quien en la actualidad tiene 29 años.



En la cuarta temporada de la serie no estuvo muy presente debido a que empezó a ser protagonista en otro programa de ‘Disney XD’ llamado ‘Par de Reyes’. Tiempo después fue conductor de un reality llamado ‘PrankStars’.



Desde 2015 no se conoce mucho acerca de su trabajo, sin embargo, en sus redes sociales sigue recordando la era dorada de ‘Hannah Montana’.

Moisés Arias

Participó en la película colombiana 'Monos'. Foto: Disney Channel / Instagram: @490tx

Este actor, de nacionalidad colombiana y estadounidense, interpretó a ‘Rico Suave’, el gerente del puesto de comidas "Rico's Surf Shop", donde trabaja Jackson. Es el único personaje principal que no sabe de la doble vida de ‘Miley’.



Desde el final de la serie ha seguido muy activo en el cine y la televisión. Ha participado en películas como ‘El juego de Ender’, ‘Mi Villano Favorito 2’ y ‘Monos’. También ha tenido apariciones en series como ‘The Good Doctor’ y ‘Jean-Claude Van Johnson’.



Actualmente, además de la actuación, dedica su tiempo a la fotografía y a la dirección y producción audiovisual.

Cody Linley

Linley ahora es profesor de actuación. Foto: Disney Channel / Instagram: @codylinley

Este actor encarnó al principal amor de ‘Miley’, ‘Jake Ryan’, aunque su verdadero nombre era Leslie. En la serie también era actor y sabía el secreto de su novia, con quien solía tener una relación intermitente.



Además de la producción, también participó en la séptima temporada del reality show ‘Dancing with the Stars’. Años más tarde, estuvo en la serie ‘Melissa & Joey’, de ‘ABC Family’ y protagonizó la película ‘Hoovey’.



En la actualidad tiene 31 años, es cineasta y profesor de actuación. En su Instagram también publicó un video celebrando los 15 años de la serie, con un detalle que le mandó ‘Hannah’.

