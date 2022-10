Netflix es una de las plataformas de streaming más populares del mundo. Con más de 200 millones de suscriptores, sus series y películas más exitosas se han convertido en todo un fenómeno mundial que han ayudado a crear nuevos héroes y referentes dentro del imaginario colectivo de las audiencias.



Y es que este tipo de manifestaciones se vuelven mucho más evidentes cuando llega la temporada de Halloween, pues se empieza a ver el favoritismo con los disfraces más representativos de x o y largometrajes que marcaron una tendencia durante los primeros nueve meses del año.



En 2021, por ejemplo, ‘El juego del calamar’ se convirtió en la cinta insignia durante la noche de brujas. Y es que no fue para menos, pues la producción de Hwan Dong-Hyuk se posicionó como el contenido más visto en la historia de la plataforma con 111 millones de visualizaciones.



El actor Evan Peters ha pedido que no se enamoren de su personaje. Foto: Netflix

Piden no disfrazarse de Jeffrey Dahmer

Ahora bien, así como existen series y películas que se han vuelto del agrado del público en general, hay otras las cuales su impacto ha sido tan fuerte, que se ha generado una especie de rechazo colectivo por la crudeza con que se narra la historia.



Esta fue el caso de ‘Monster: the Jeffrey Dahmer Story, la cual tuvo gran acogida entre el público, pero generó una especie de repulsión con el personaje al ser una historia de la vida real que tuvo víctimas fatales entre finales de la década de los 70 y principios de los 90.



Así las cosas, este nuevo fenómeno global no tardó en ser plasmado en las redes sociales por creadores de contenido y usuarios de internet, que quisieron dar algunos tips para poder recrear, casi que a la perfección, el disfraz de uno de los asesinos seriales más icónicos de los Estados Unidos.



La idea tuvo sentimientos encontrados entre la audiencia digital. Hay quienes se mostraron entusiasmados en vestirse como Dahmer para las fiestas que se avecinan, pero otra gran mayoría comenzó a mostrarse en contra y a condenar a aquellos que subían fotos luciendo como 'El caníbal de Milwaukee'.



Chicos por favor para su disfraz de halloween sean creativos no vayan a resultar que se va a disfrazar de jeffrey dahmer — Mel 🤍🦋 (@Melanie_m36) October 6, 2022

Muy rápidamente se empezó a viralizar una petición bastante particular en las plataformas digitales más importantes: no disfrazarse como este personaje con el fin de no faltar al respeto de las familias de las víctimas y evitar revivir el dolor al que se sometieron décadas atrás.



Algunos argumentan que esta es una forma de minimizar y romantizar los crímenes de gran repercusión emocional para quienes los vivieron, como para la sociedad en general. Es más, el mismo Evan Peters, actor que da vida al asesino, en una entrevista para Netflix manifestó que se evitaran este tipo de acciones.



Recordemos que el fallecido asesino capturado en 1991, fue encontrado culpable de haber cometido actos de desmembramiento, necrofilia y hasta de canibalismo en al menos 17 hombres, incluso, se dice que hubo menores de edad involucrados en los macabros actos.



Dejen de romántizar a Jeffrey Dahmer, no sean psicopatas. Si se dan cuenta que fue un ASESINO serial, y ahí andan diciendo que se van a disfrazar de el para halloween. Idiotas. — EBE🎃👻 (@ebesc_) October 6, 2022

