Casos de terror que han pasado en Colombia durante Halloween

La bruja con nombre de santa que asesinó a sus ‘clientes’.

En 1997, la madre de las hermanas Clara Elsa, Luz Stella y Ana Lucía Bello Clavijo se encontraba en un estado de salud deplorable a causa de un cáncer de cuello. Las mujeres creyeron encontrar la cura en ‘la hermana María’, como se hacía llamar María Concepción Ladino, quien con brebajes y oraciones sanaría a su madre. Pero no fue así, el 17 de mayo de ese mismo año la señora murió, dejando 13 millones de pesos como herencia.



La hermana María acompañó todo el tiempo a las hermanas Bello y, tras el entierro, convenció a las jóvenes de someterse a un ritual para multiplicar el dinero, durante la ceremonia las durmió y vació el baúl con la herencia. Para no levantar sospechas, la bruja se ofreció de médium y aseguraba que ella era el reemplazo de su difunta madre, así pasaron los meses hasta que una de ellas comenzó a sospechar y se dio cuenta que en el baúl ya no estaba el dinero. Nuevamente, Ladino las convenció de hacer un rito en una quebrada de la Sabana de Bogotá y allí las asesinó a pedradas.



Después de los hechos, la mujer arrendó un piso en la casa de Carlos Julio Montaña, en Fontibón, lo había convencido de que estaba muy “acabado” para su edad. Con el paso del tiempo y tras venderle pastillas, brebajes y baños más costosos que el mismo arriendo y la fatídica tarde del 13 de octubre, en medio de otra ceremonia asesinó al hombre.