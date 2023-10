Halloween en Colombia: ¿cuántos lo celebrarán y cuánto gastarán en disfraces?

El 31 de octubre se celebra internacionalmente la fiesta de Halloween, en la que, según la cultura occidental, se decoran las casas con adornos terroríficos, las personas se disfrazan para fiestas y los niños piden dulces.



Según ‘National Geographic España’, el origen de la festividad se remonta a la cultura celta, que celebraba el ‘Samhain’ cada que terminaba el otoño para darle paso al invierno, en el que las cosechas se detenían y el funcionamiento general de la naturaleza entraba en pausa. Esto era, de alguna manera, el fin de año para los celtas.

Esto representaba una puerta abierta para que los espíritus y las hadas deambularan por la tierra, así que las personas dejaban en sus casas golosinas como ofrenda para que los espíritus mal intencionados no les hicieran daños, de ahí la expresión ‘dulce o truco’. Además, los niños se disfrazaban para confundir a los espíritus que deambulaban por las calles de noche, y que así no los persiguieran.



Por otro lado, el nombre ‘Halloween’ viene de la celebración inglesa católica ‘All hallows eve’, que traduce ‘la víspera de todos los santos’, en honor, claro está, al día de todos los santos, que aún en la actualidad se celebra el 1 de noviembre. Esta víspera se fue uniendo con la tradición celta y con cuentos clásicos de terror, para crear la celebración que conocemos hoy.

En Colombia, Halloween es una fecha de fiesta para la mayoría. Según los resultados de una encuesta realizada por Fenalco y publicada en Góndola 2023, el 73% de los colombianos celebrará Halloween.



De ese porcentaje, el 30% pedirá dulces en sus barrios, el 20% irá a un centro comercial, el 17% hará una fiesta familiar, el 12% irá disfrazado al colegio, el 9% irá a comer a un restaurante o bar y el otro 9% irá a una fiesta de disfraces.



Además, en cuanto a los disfraces, el 15% confesó que gastará más de $200.000 en su vestuario, el 35% entre $100.000 y $200.000, mientras el 27% dijo que gastará menos de $100.000. Por otro lado, un creativo 13% fabricará su propio disfraz, y un 10% usará uno de años pasados.

“Los colombianos que celebran Halloween esperan encontrar en el mercado vestimenta de alta originalidad y calidad de manera más accesible, así como una mayor diversidad de dulces y chocolates con diseños especiales para la ocasión. También buscan maquillajes y accesorios que complementen sus disfraces” dijo Fenalco en su estudio.

