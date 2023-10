Halloween: estos son algunos de los países en los que no celebra esta fiesta

Cada octubre, tanto niños como adultos se preparan para salir a la calle y deslumbrar con la imitación de sus personajes. Halloween es un día para disfrutar en familia y amigos en el que se puede ser lo que se quiera ser, desde figuras espectrales hasta personalidades de la vida real.



Aunque es una de las festividades más esperadas del año por la mayoría de personas, ya que está asociado también a un ambiente de originalidad, fiestas y dulces, existen países en los que está prohibida su celebración, o tienen algunas restricciones al respecto.

Una de las tradiciones más populares es la personificación de personajes terroríficos mientras se piden golosinas con el famoso lema "¿Dulce o truco?", tal como lo practican fielmente en países como Estados Unidos, Canadá, Irlanda y Reino Unido.



A pesar de que en España y Latinoamérica esta celebración es considerada como una fiesta estadounidense, existen tradiciones y celebraciones con temáticas cercanas al mundo de los muertos todos los 31 de octubre.



No obstante, hay naciones para las que este día no representa una fecha esperada ni tampoco digna de celebrar, pues algunos lo consideran como una falta de respeto hacia su religión o hacia el orden público.

Uzbekistán



Desde el año 2011, las fiestas de Halloween están totalmente prohibidas en este país debido a un decreto presidencial por carácter religioso, pues afirman que esta tradición enaltece al diablo y es considerada una festividad ideológicamente incorrecta.



Por ello, cualquier tipo de persona que se disfrace, celebre o haga algún tipo de alusión al "día de brujas" debe ser arrestado, según indica 'NIUS'.

Beijing (China)

En China, cualquier tipo de alteración o disturbio público es razón suficiente para considerar un arresto. Por ello, las autoridades de dicho país han prohibido el uso de cualquier tipo de disfraz, máscara o maquillaje que resulte aterradora para otras personas, incluso para que no se utilicen en manifestaciones.

Vendargues (Francia)

En Francia existe la tradición de celebrar Halloween, pero en una pequeña ciudad llamada Venargues, esta festividad no se lleva a cabo. Aunque no está precisamente prohibida, hay ciertas vestimentas que sí están restringidas.



Por ejemplo, los disfraces de payasos no son permitidos, debido a los actos de vandalismo que han cometido con personas disfrazadas de payaso en dicho territorio



Al igual que estos lugares, hay otras regiones como Rusia, Turquía, Australia y Corea del Norte en las que no se celebra la gran fiesta de octubre.

