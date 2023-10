Halloween 2023: disfraces que pueden funcionar para madres embarazadas y bebés

Queda una semana para que los colombianos de todas las edades salgan a disfrutar de la noche de Halloween y desfilen sus atuendos. Bien sea de terror, fantasía e incluso cualquier profesión, las personas podrán salir a pedir dulces y pasar un rato divertido interpretando a sus personajes favoritos sacados de los cómics, las películas y los videojuegos, entre otros.

Esta festividad es para celebrarla en compañía con la familia, la pareja o los amigos. La idea es que todos participen de la 'noche de brujas' y logren adquirir los disfraces que más les gusta, aunque no hay que negar que encontrarlos a veces puede ser todo un reto para algunos, por ejemplo, para las mujeres que se encuentran en embarazo.



(Lea: Halloween: los disfraces más baratos, creativos y fáciles de hacer)



Ya sea porque no hay un traje a la medida o tampoco se encuentra en el mercado la opción que le gustaría. No obstante, si desea celebrar este 31 de octubre, hay algunas alternativas para representar a curiosos personajes fáciles de recrear y de paso pueden suscitar la ternura de varios transeuntes, de acuerdo con algunas recomendaciones de internautas en las redes sociales.

'Winnie the Pooh'

El entrañable osito amarillo, amante de la miel, es un claro ejemplo de la facilidad para recrear un disfraz rápido, fácil, económico y sencillo. Con tan solo un vestido amarillo y un croptop hasta la cintura rojo, ya se tiene la mitad del atuendo.



(Siga leyendo: Bebidas virales en TikTok que puede hacer para este Halloween).



Por supuesto la barriguita de mamá ayudará a representar la esponjosa pancita, siempre característica en 'Winnie the Pooh' y una balaca con dos cortes de semiredondos en cartulina amarilla simularán las orejas de la icónica caricatura de Disney

'E.T., el extraterrestre'

Si es una mamá a la que le gusta el drama y la ciencia ficción, representar a E.T. es una gran idea. Sobre todo, si basa su disfraz en la icónica escena del niño y su peculiar amigo de otro planeta andando en bicicleta.



Para ello, solo hace falta un buso de capota roja, como el del protagonista en la película, al que le pueda hacer una abertura en la zona del estómago. Una vez sobresalga la barriga podrá pintarla con la cara del extraterrestre, la cual deberá acompañar con una canasta pequeña que tenga en casa para simular la parte delantera del transporte de dos ruedas donde este va escondido.

'Los Picapiedra: 'Vilma' y 'Pebbles'

'Vilma Picapiedra' y su bebé 'Pebbles' son un gran dúo para una madre y su hijo. Con un vestido blanco corto y el característico collar de perlas, cualquier mamá se verá my bien.



(Lea también: Feid vende un caro disfraz de Halloween para parecerse a él; la gorra vale 148 mil).



En cuanto al bebé, esta puede llevar el particular vestido con los colores naranjas y negro que lleva 'Pedro Picapiedra' o el traje original de la niña, que tiene el fondo verde junto con un estampado de figuras geométricas.

'Monsters Inc': 'Sullivan '

Esta opción es quizás una de las más tiernas de todos los disfraces. Vestir a su bebé como el monstruo 'Sullivan' de 'Monsters Inc', el personaje con pelaje azul y manchas moradas que asusta a todos con su gran tamaño y rugido, y que termina por ser el gran amigo de la pequeña humana, 'Bu', podría derretir a más de uno cuando lo vean caminar con su gran cola.

Recomendaciones si piensa disfrazar a su mascota este Halloween







NATHALIA GÓMEZ PARRA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias