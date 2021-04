Encontró más de $150 millones dentro de ropa donada y los devolvió

Una joven que trabaja en un Goodwill Industries, iniciativa norteamericana de tiendas de caridad que ofrece servicios y trabajo para personas con discapacidad o de bajos recursos, cuenta hoy una historia de verdadera suerte: encontró jugosa cantidad de dólares en desarrollo de sus labores.



Se trata de Andrea Lessing, quien se encontraba clasificando una pila de ropa donada cuando de repente notó que dos sweaters parecían contener libros en su interior.



Sin embargo, cuando inspeccionó en detalle se dio cuenta de que el hallazgo era mucho más valioso: 42 mil dólares (un poco más de 150 millones de pesos).

“De todas las personas del mundo nunca esperé que me pasara algo así (...) para mí fue solo otro día de trabajo. Jamás esperé encontrar 42 mil dólares de esa manera”, comentó en un comunicado a Fox News.

Según sus declaraciones, no hubo un segundo en que no pensara en devolver el dinero por lo que enseguida informó a sus superiores del sorprendente hallazgo. En conversación con el medio citado, dijo que cree en el karma y que no se hubiera imaginado quedándose con la plata.



El centro de caridad pudo identificar al propietario y comunicarse con él para contarle lo sucedido. “Sé que tomé la decisión correcta”, le dijo Lessing a ‘Fox News’.



Gracias a su honesto acto, la joven fue recompensada con otra generosa sorpresa: el propietario le regaló mil dólares (un poco más de 3 millones de pesos) en agradecimiento por su buena acción.

“Solo quiero agradecerle porque fue una bendición. Me restauró la fe de que hay gente realmente buena, incluso a través de esta pandemia”, comentó Lessing.



Un representante de Goodwill Industries de la Central Oklahoma le dijo a ‘Fox News’ que el efectivo es uno de los hallazgos más comunes en la ropa donada, aunque por lo general es “como de cinco, diez o veinte dólares”.



Goodwill también elogió a Lessing por mostrar los valores que esperan inculcar en las comunidades a las que sirven.



“La acción de Andrea y las de nuestra organización Goodwill son ejemplos de la vida real de uno de nuestros valores fundamentales: la integridad”, dijo Jim Priest, director ejecutivo de Goodwill Industries de la Central Oklahoma, en un comunicado compartido con ‘Fox News’.



El representante de Goodwill dijo además a Fox News que Lessing descubrió “el mayor hallazgo de efectivo reportado para nuestras ubicaciones de Goodwill en Central Oklahoma” en sus 85 años de historia, además de ser uno de los más grandes de cualquier tienda Goodwill de Estados Unidos.

