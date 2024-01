Hallan una cabeza y un cuerpo desmembrado en un congelador en Nueva York

La Policía encontró la cabeza cortada de un hombre y un cuerpo desmembrado en un congelador sellado con cinta adhesiva en Brooklyn, Nueva York, y una menor quedó bajo arresto, informó el diario 'The New York Post'.



(Leer más: Muere niña de tres años que llegó a clínica de Cartagena con señales de violencia).



Las autoridades hicieron el macabro hallazgo alrededor de las 6:15 a.m. del lunes, cuando se presentaron en un departamento en el cuarto piso en Nostrand Avenue, tras recibir un aviso de CrimeStoppers, una organización que provee información anónima sobre actividad criminal, acerca de un posible cuerpo que estaba siendo "almacenado" en dicho departamento, explicó este martes el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kenny.

"Durante el curso de la investigación de la patrulla, se encontraron con algunas partes del cuerpo en el congelador", dijo Kenny a los periodistas. Añadió que se busca identificar a la víctima.



El frigorífico estaba sellado con cinta adhesiva para evitar que se filtrara el olor de los restos, dijeron las fuentes al Post.



(Seguir leyendo: Después de compartir una parranda, mujer asesinó a su esposo a puñaladas).



"Tenemos una cabeza. Tenemos algunas extremidades", dijo Kenny a los periodistas el martes. "A partir de ahora parece que tenemos el cuerpo entero".

CrimeStoppers dio aviso a las autoridades. Foto: iStock

Una mujer que se encontraba en el apartamento en ese momento fue detenida porque tenía varias órdenes de detención abiertas por hurto menor, explicaron las fuentes al medio.



La mujer fue hospitalizada, al señalar que se sentía mal, permanece internada, por lo que las autoridades no han podido hablar con ella.



(Le puede interesar: 'La mamá avisó': revelan detalles del hallazgo del cuerpo del procurador Carlos Molina).



La oficina del médico forense de Nueva York determinará oficialmente la causa de la muerte del hombre.

