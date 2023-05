Empresas como Athleta, Champion, Kohl's, Nike, Patagonia, Sweaty Betty, Fabletics y Adidas se encuentran en la mira del Centro de Salud Ambiental (CEH, por sus siglas en inglés) por exceder el límite legal de BPA en sus prendas, según la entidad.

De acuerdo con el anuncio del centro con sede en California, encontraron altos niveles de bisfenol A en mallas de Nike, Patagonia, Athleta, Champion y Kohl's, así como en shorts deportivos Adidas, Nike y Champion. De la misma manera, en camisetas Fabletics y en sostenes deportivos marca Sweaty Betty.

Las pruebas realizadas por la organización estadounidense revelaron que las prendas de ropa de las empresas podían exceder hasta 40 veces el límite seguro de BPA. En contraposición, la ley californiana establece que la dosis máxima permitida de bisfenol A es de tres microgramos por día, si se da a través de la exposición de la piel.



Frente a las acusaciones lanzadas por el Centro de Salud Ambiental, se pronunció un portavoz de Athleta. Al respecto señaló: “Como B-Corp certificada, Athleta está profundamente comprometida a garantizar que todos nuestros productos se fabriquen según los estándares de seguridad aplicables. Creemos que las afirmaciones de CEH no tienen mérito y respaldamos nuestros productos y prácticas”.

El Centro de Salud Ambiental advirtió que algunas prendas de reconocidas marcas poseen altos niveles de BPA. Foto: iStock

Con el objetivo de que las marcas transformen sus productos y reformulen su elaboración, el CEH les envió avisos legales. Hasta el momento, el organismo de control solo ha hallado rastros de BPA en la ropa a base de poliéster que contiene spandex.



El canal de televisión citado anteriormente señaló que, en meses anteriores, la entidad ya había hecho advertencia a las compañías y hasta les había dado plazo para remediar las violaciones a la ley. En vista de que los resultados no mejoraron, comenzaron demandas en febrero de este año.



En octubre de 2022, los sostenes deportivos de Athleta, PINK, Asics, The North Face, Brooks, All in Motion, Nike y FILA fueron sometidos a una prueba con una duración de seis meses. Esta investigación arrojó que las marcas podrían estar exponiendo a los consumidores a una dosis hasta 22 veces mayor que el límite seguro de BPA, según los estándares establecidos en California.



La entidad encontró resultados similares en camisetas deportivas de The North Face, Brooks, Mizuno, Athleta, New Balance y Reebok, informó ‘CNN’ recientemente.



“Queremos que las marcas reformulen sus productos para eliminar todos los bisfenoles, incluido el BPA. Mientras tanto, recomendamos limitar el tiempo que pasa en su ropa deportiva cambiándose después de su entrenamiento”, puntualizó el CEH al canal estadounidense citado anteriormente.

Los riesgos del BPA en la ropa

Los riesgos del bisfenol A han sido ampliamente abordados por las entidades especializadas y los investigadores a lo largo y ancho del mundo. Aunque la primera fuente de exposición son los alimentos, hay especialistas que advierten que también se puede dar absorción por la piel.



“El peligro de la absorción dérmica de BPA también se conoce desde hace un tiempo.Cuando te expones a una pequeña dosis por vía oral y a una pequeña dosis por vía transdérmica, juntas producirán una gran dosis. Estudié los efectos de dosis bajas de BPA durante el desarrollo fetal y descubrí que estos niveles bajos de exposición aumentan el riesgo de obesidad, diabetes, problemas de conducta y cáncer”, explicó Kaya Allan Sugerman, quien hace parte del CEH, en un comunicado.

BPA es una sustancia química industrial que se ha utilizado para fabricar ciertos plásticos. Foto: iStock

La especialista señala que el bisfenol A puede ingresar al torrente sanguíneo luego de ser absorbido a través de la piel, una vez entra en contacto con las prendas de vestir como, por ejemplo, las camisetas deportivas que se usan durante horas y son receptoras de sudor.



El bisfenol A puede, además, fungir como interruptor endocrino y afectar a las hormonas del cuerpo. Se ha relacionado también con anomalías fetales y trastornos cerebrales y de comportamiento en bebés y niños, según un estudio realizado en el año 2020.



Otra investigación publicada en la National Library of Medicine (NIH por sus siglas en inglés) concluyó que “el BPA desempeña un papel en la patogenia de varios trastornos endocrinos, como la infertilidad femenina y masculina, la pubertad precoz, los tumores dependientes de hormonas, como el cáncer de mama y de próstata, y varios trastornos metabólicos, incluido el síndrome de ovario poliquístico (SOP)”.



Pam Factor-Litvak, profesora de epidemiología en la Escuela de Salud Pública Columbia Mailman, afirmó a ‘CNN’ que los consumidores también pueden estar expuestos al BPA a través de productos para el cuidado personal como lociones para la piel o selladores dentales.

