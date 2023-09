Las modelos estadounidenses Nichole Coats, de 32 años, y Maleesa Mooney, de 31, fueron encontradas los días 10 y 12 de septiembre, respectivamente, en apartamentos de lujo separados por solo un kilómetro.

​

Según la cadena estadounidense NBC News, la policía de Los Ángeles, que está investigando las circunstancias de las muertes, está tratando los casos como coincidentes y sin relación entre ellos.

El 12 de septiembre la Policía fue llamada para verificar un apartamento en la calle South Figueroa. La hermana de Maleesa, la cantante Jourdin Pauline, comentó que la familia estaba preocupada después de varios intentos fallidos de ponerse en contacto con la mujer.



Según el portavoz de la policía de Los Ángeles, Tony Im, solo la muerte de Maleesa se está investigando como homicidio. El agente explicó que aún se necesitan informes y autopsias de Nichole para determinar la causa exacta de su deceso y, si es necesario, comenzar las investigaciones.



En un comunicado publicado en las redes el 15 de septiembre, la policía anunció la muerte de Maleesa, confirmó que se trataba de un homicidio y pidió información para ayudar a resolver el caso.



"La investigación reveló que Maleesa Mooney fue asesinada dentro de su apartamento. La causa exacta de la muerte es desconocida, mientras se espera un exámen que será realizado por la oficina del forense del condado de Los Ángeles", dice el comunicado.



En una entrevista con la cadena estadounidense 'ABC', el padre de Nichole, Guy Coats, afirmó que habló por última vez con su hija a través de la aplicación FaceTime el 7 de septiembre, tres días antes de su muerte, y dijo que la familia está "perturbada" por la pérdida.



Según Coats, la representante de ventas y aspirante a modelo estaba con una prima y algunos amigos. Fue la prima quien le informó, días después, que no podía ponerse en contacto con Nichole. Él mismo fue al apartamento de su hija. Allí encontró el cuerpo.



"La apariencia del apartamento era la misma de siempre. Todo estaba normal. (Ella estaba) acostada allí, con el brazo extendido y los dedos relajados. Tan pronto como la toqué, parecía una piedra, así que llamé al 911. No la miré, dolió mucho", dijo el padre.



La decisión de no tratar aún el caso como homicidio irritó a los familiares de la modelo. Según ellos, parecía haber muerto de manera violenta. La tía de Nichole, May Stevens, le dijo a la cadena 'KTLA' que una de las piernas de su sobrina estaba en posición de patada en el momento en que se encontró el cuerpo.



"Creo que fue un asesinato, realmente lo creo. Una de sus piernas estaba levantada en el aire en posición de patada. No es alguien que simplemente se acostó en la cama y murió", aclaró.



Sobre la conclusión de que las muertes no están relacionadas entre sí, el portavoz de la policía de Los Ángeles dice que la población no puede hacer "presunciones". Además, según la policía, en principio no hay ninguna amenaza inminente para la población.

*Este contenido fue traducido con la asistencia de una inteligencia artificial, basado en la información de O Globo, y contó con la revisión de la periodista y un editor.