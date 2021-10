Aseguró estar embarazada de Dios, pero terminó siendo un 'gas atrapado'

Una historia tan sorprendente como absurda llegó a los estudios de televisión del programa del Dr. Phill, un show en el que se tratan variedad de temas médicos y de la vida en familia.

Allí arribó el caso de Haley, una mujer de 19 años que aseguraba estar embarazada de Dios y que daría a luz al próximo Jesús.



Las declaraciones de la joven causaron gran conmoción dentro de la comunidad religiosa de ese país que estaba a la expectativa del supuesto embarazo. El caso tuvo gran cubrimiento mediático y se volvió tema del interés nacional.



Un gran número de especialistas clínicos se acercaron a la mujer para hacerle los exámenes médicos pertinentes.



Durante el show, el médico Phill McGraw, conductor del programa en cuestión, reveló los resultados de las pruebas realizadas a Haley: varias ecografías mostraban que no había absolutamente nada en su panza y los test de embarazo mostraban que era mentira lo que Haley decía.



Sin embargo, la joven no creía en los test y se encadenaba a la idea de que iba a ser la madre del ‘salvador’.

Haley en el programa del 'Dr. Phill'. Foto: Captura de pantalla programa Dr. Phill / Harpo Productions

“Mi familia, mis amigos, mis pastores en la iglesia, no creen que esté embarazada. Sé que es Jesús y no me importa si mi familia me repudia. Realmente se reduce a si eres un verdadero creyente en Jesús o no”, expresó la mujer al programa.



“No me importa lo que diga la prueba de embarazo casera o lo que diga un médico, cuando dé a luz a mi bebé, nadie lo va a negar porque es mi salvador", agregó.



Su familia y amigos estaban muy preocupados por la conducta que había tomado Haley, pues según mencionaron durante el programa, consideraban que tenía un problema de “mitomanía extremo”.



Después de las pruebas, el caso se cerró y la mujer fue enviada a un centro de rehabilitación mental para determinar si tiene algún tipo de trastorno, pues además de afirmar que esperaba al hijo de Dios, también señaló que el padre era el reconocido rapero Eminem.

‘Abortó’ una flatulencia

Haley en programa 'Dr.Phill' en 2016 Foto: Captura de pantalla programa Dr. Phill / Harpo Productions

Un año y medio después de haber sido expuesto el caso a la opinión pública en el show de Phill McGraw, Haley volvió al programa en 2017 para afirmar que lo que pensó era un embarazo, en realidad era una acumulación de gases que tenía en su estómago.



Algunas pruebas demostraron que la hinchazón de su abdomen era producto de asas intestinales dilatadas, lo que significa que hay algo de aire en sus intestinos y lo que produce que se sienta el movimiento del intestino.



Esto hizo pensar a Haley que era un bebé, pues se estaban generando los ‘golpesitos’ en su barriga.



“Me desperté una noche y pensé que estaba teniendo una contracción. Miré mi estómago y se quedó completamente plano. Me hizo darme cuenta de que no estaba embarazada”, dijo al show del Dr. Phill.



“Tenía un montón de gas alojado en mi estómago y pensé que estaba embarazada", agregó.



Aunque se dio cuenta de que estaba equivocada, se sintió triste y decepcionada pues, según ella, es como si hubiera tenido un aborto espontáneo debido a que esperaba con mucha ilusión a su supuesto hijo.



“No me ayudó porque estaba más deprimida. Estoy pasando por una gran pérdida. Pensé que había perdido a mi bebé. Todavía estoy de duelo” mencionó.



Hoy en día no se tienen mayores detalles de esta mujer. Lo último que se supo fue que seguía siendo tratada en el centro de psiquiatría y que ya no deliraba con la venida del niño Jesús.

