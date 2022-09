Selena Gómez y Justin Bieber tuvieron durante siete años una relación intermitente que finalizó de manera definitiva en 2018. Sin embargo, lo que sorprendió a muchos fue que solo tres meses después, el cantante se comprometió con la modelo Hailey Baldwin.



La pronta relación entre Baldwin y Bieber creó rumores sobre una posible infidelidad por parte del intérprete de 'Baby', a quien señalan de haber salido con ambas mujeres al mismo tiempo. A pesar de eso, ninguno de los tres involucrados se refirió sobre el tema en los últimos cuatro años, hasta hace unas horas.



Hailey, quien ahora lleva el apellido de su esposo, habló por primera vez del tema en una entrevista para el pódcast 'Call Her Daddy', en el cual reveló detalles de cómo inició su relación con Bieber y los rumores de infidelidad que han rodeado al matrimonio.

Alexandra Cooper, presentadora del pódcast que se publicó este miércoles, le preguntó a la modelo sobre esos rumores y ella respondió con un rotundo "no". Además, aseguró que cuando su relación empezó, Justin ya había terminado con Selena.



Aunque primero enfatizó en que no era su responsabilidad hablar sobre lo ocurrido en la relación de Justin y Selena, y evitó mencionar el nombre de la actriz en todo momento, sí respondió las dudas sobre una relación simultánea del cantante.



"No estuvimos juntos ni una sola vez cuando él estaba con ella. Cuando empezamos a salir no estaba en una relación. Jamás haría eso. No estoy interesada en romper parejas y no me educaron para eso", aseguró.



También explicó que conoce a Justin desde los 18 años y reconoció que su matrimonio se dio de forma apresurada. Sin embargo, reiteró que no estaba con Selena cuando su relación empezó.



"Creo que hay situaciones en las que de hecho puede ser confuso con un ex: idas y venidas, no está claro el estatus de pareja. No era el caso en absoluto. Yo conozco a Justin desde que yo tenía dieciocho años. Puedo entender que parezca que nos casamos de forma muy precipitada porque justo antes ellos habían pasado unos días juntos. Esa fue la forma que tuvieron de cerrar definitivamente esa puerta pero no estaban juntos", añadió.



Según reveló en dicha entrevista, la modelo se decidió a hablar sobre el tema con la esperanza de que sus explicaciones ayudaran a frenar el acoso que ha sufrido en redes sociales de que se comprometió con Bieber, donde miles de personas la han señalado de haberle quitado el novio a Selena Gómez.

"De todas maneras, no es mi relación y yo no tengo absolutamente nada que ver, aunque respeto muchísimo que existiera. Esa forma de cerrar su capítulo fue lo mejor para que él pudiera avanzar y seguir adelante. No quiero hablar en nombre de ninguno de ellos dos pero en mi propio nombre sí te puedo decir que estoy muy segura de cuál era la situación cuando nosotros estuvimos por fin juntos".



Por último, aseguró que no se hubiese casado con Bieber si él hubiera estado saliendo con ambas al mismo tiempo. "Como mujer no me hubiese gustado casarme con alguien que no hubiese dejado claro que pasaba con su ex y el motivo por el que pudimos estar juntos es que eso quedó totalmente cerrado y me pareció un signo de respeto hacia mí", confesó.



