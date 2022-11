La modelo estadounidense y empresaria Hailey Bieber desmintió los rumores de que ella y el cantante Justin Bieber estarían esperando un bebé.



Puesto que aseguró que el tamaño prominente de su barriga no se trataba de un embarazo, sino de una dolorosa condición médica.

Así lo dejó ver la modelo a través de una imagen que publicó en sus historias de Instagram el 28 de noviembre, en la que se le ve con el buzo levantado en la zona de su barriga para aclararle a sus seguidores que el bulto bajo su ropa no se trataba de un embarazo, sino que tenía el área inflamada a causa de un quiste.



"Tengo un quiste en el ovario del tamaño de una manzana. No tengo endometriosis ni síndrome de ovario poliquístico, pero he tenido un quiste ovárico varias veces y nunca es divertido", escribió en la foto.

Hailey Bieber mostró el tamaño de su barriga ante sus 49.3 millones de seguidores en Instagram. Foto: Captura de pantalla historia Instagram @haileybieber

Y, aseguró que "es doloroso y me hace sentir náuseas, hinchazón, calambres y emociones".



Pero aprovechó para enviar un mensaje de que al igual que ella, muchas otras personas lo padecen y que probablemente hayan varios con esa condición entre sus seguidores.



"De todos modos... estoy segura de que muchos de ustedes pueden relacionarse y entender demasiado. Tenemos esto", anotó en la imagen.



Según el portal médico de 'Mayo Clinic', "los quistes ováricos son sacos, generalmente llenos de líquido, que se forman en un ovario o en su superficie", los cuales si presentan un gran tamaño pueden ocasionar "hinchazón abdominal", así como "dolor abdominal que puede desaparecer y reaparecer".

Recordemos también que en marzo de 2022 la empresaria fue hospitalizada por una afección cerebral, que ocurrió mientras se encontraba desayunando junto a su esposo Justin Bieber, con quien se casó en 2018.



Ella misma dio detalles a sus seguidores una vez superó el susto, a quien les explicó que empezó a tener síntomas parecidos a los de un accidente cerebrovascular, pero que por fortuna, acudieron de inmediato a un centro médico.

