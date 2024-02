¿Habrá una gira de ‘Patito Feo’? Publicación de Brenda Asnicar emociona a sus fanáticos

Patito Feo es una de las telenovelas adolescentes más recordadas de la década de los 2000, es una producción argentina que se transmitió entre el 2007 y 2008, además, se logró un gran reconocimiento en América Latina cuando Disney Channel compró sus derechos y fue emitida en varios países.

La telenovela marcó a una generación de niños y adolescentes que disfrutaron de las historias y las canciones de los grupos musicales que fueron fundamentales en el desarrollo de la historia: ‘Las populares’ y ‘Las divinas’.

Le puede interesar: Actor de cine para adultos revela que tiene 7 esposas, una por cada día de la semana

Tras el exitoso reencuentro y regreso a los escenarios de agrupaciones como RBD en el año 2023, que fue un gran éxito aclamado por miles de fanáticos alrededor del mundo, existen quienes han pedido una gira de Patito Feo por Latinoamérica, con el fin de revivir buenos momentos de su niñez.



Recientemente, Brenda Asnicar, quien interpretó a Antonella, la antagonista de la historia y líder de ‘Las divinas’, realizó una publicación en sus redes sociales, con la que sorprendió a sus millones de seguidores y dejó generó dudas sobre si están planeando un reencuentro musical.



"¿Quién se acuerda de esta canción? Prepárense porque viene algo wow", escribió la actriz, mientras escuchaba el sencillo ‘Quiero, quiero’, uno de los éxitos más recordados de ‘Las divinas’.

También puede leer: Jenny López presumió a su papá y seguidores dicen que es más joven que Jhonny Rivera

Hasta el momento, ni ella, ni otro integrante del elenco de Patito Feo, han dado mayores detalles y no han confirmado un reencuentro o una gira, los miles de seguidores han reaccionado de manera emocionada ante la posibilidad de una gira ‘Las populares’ y ‘Las divinas’.



La publicación ha generado millones de reproducciones y miles de comentarios de fanáticos que emocionados auguran el regreso o una gira de Patito Feo, sin embargo, hubo unos comentarios que fueron más destacados y que además tuvieron reacción de Brenda Asnicar, lo que aumentó la expectativa:



“¿Un show de Patito Feo?”, “Dime qué van a dar una gira con el tema de Las Divinas y me pagó primera fila”, “Que vuelva mi niña Antonella”, a lo que la cantante y actriz respondió: “Nunca me fui, eso sí, se viene lo mejor”.

ALEJANDRA HERNÁNDEZ TORRES

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias en EL TIEMPO