En los últimos días, en redes sociales no se ha dejado de hablar de la separación de Rosalía y Rauw Alejandro, pues esta noticia ha dejado en shock a miles de sus fans que esperaban con ansias su matrimonio.



Después de que la revista 'People' confirmara en exclusiva la noticia de su ruptura, en Twitter se ha hablado de que supuestamente el puertorriqueño le había sido infiel a la catalana con Valeria Duque, una modelo colombiana.

Rauw Alejandro decidió dar explicaciones sobre esta situación y confirmó su separación con Rosalía y confirmó que esta decisión no se tomó por culpa de una infidelidad.



''Sí, hace unos meses atrás, Rosi y yo terminamos nuestro compromiso. Existen miles de problemas que pueden causar una ruptura, pero en nuestro caso no fue por culpa de terceras personas o una infidelidad'', escribió.



(Lea también: 'No me dejes sola': Rosalía rompe en llanto en concierto al cantar tema dedicado a Rauw).



Asimismo, agregó: ''Durante este espacio que me estoy tomando para asimilar todo esto, han surgido alegaciones públicas erróneas y, por respeto que le tengo a ella, a nuestras familias y a todo lo que vivimos, no podría quedarme callado y continuar viendo cómo intentan destruir la historia más real de amor que Dios me ha permitido vivir''.

Ahora bien, Valeria Duque también quiso hablar de esta situación y aclarar los rumores que la involucran en la ruptura de la pareja, pues se estaba diciendo que ella había tenido una aventura con Rauw en uno de sus conciertos en México.



En ese sentido, la joven comentó que en un principio había preferido quedarse callada, sin embargo, prefirió hablar de esta situación, pues ha recibido una gran cantidad de mensajes criticándola y diciendo cosas que no son verdaderas.



''Hoy decidí escribir por si acaso puedo generar algo de consciencia, pues nos falta evolucionar mucho como sociedad. Tantas cosas importantes que pasan en el mundo, tanto que podemos construir, aprender y ayudar a los demás por este medio y, en cambio, veo lo fácil que es destruir y atacar, difundiendo información engañosa y malintencionada'', empezó diciendo.



(Le puede interesar: Laura Sánchez 'respondió a chisme' de supuesta infidelidad de Rauw Alejandro: qué dijo).

Además, comentó que hoy en día se habla mucho del respeto y la salud mental, pero le entristece que en realidad haya poca empatía y solidaridad, en especial entre las mujeres, quienes son las que le han dejado más comentarios malos.



"Todo lo que se está diciendo sobre mí es FALSO, no tengo ninguna relación con la persona con la que me están vinculando, soy víctima de acusaciones FALSAS para crear una narrativa mediática, que puede destruir reputaciones de varias personas", expresó molesta.



La colombiana también le aconsejó a sus seguidores que no crean en todo lo que ven en redes sociales: "Sean más conscientes en el momento de publicar información que puede afectar la vida de personas de manera injusta".

Por último, comentó que ella lleva mucho tiempo trabajando en la industria del entretenimiento y sabe como funciona. Asimismo, dejó en claro que las personas que la siguen hace tiempo le han enviado mensajes de apoyo, algo que ella agradece mucho.

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

