‘No sé quién es ella’: habló mujer relacionada con ruptura de Peso Pluma y Nicki Nicole

Recientemente, la relación entre los artistas Nicki Nicole y Peso Pluma llegó a su fin luego de que se conocieran unas imágenes en la que se ve al mexicano caminando de la mano junto a una mujer que no era su pareja.



En un video que rápidamente se viralizó en redes sociales, se vio a Peso Pluma recorriendo un casino de Las Vegas, después del Super Bowl, en compañía de una mujer desconocida.



Ante esto, la argentina Nicki Nicole se pronunció mediante una historia de Instagram, en donde confirmó que se había enterado de la infidelidad de la misma forma que sus fanáticos y confirmó la ruptura con en mexicano.



“El respeto es parte necesaria del amor. Lo que se ama, se respeta. Lo que se respeta, se cuida. Cuando no te cuidan y cuando no hay respeto... yo ahí no me quedo. Yo de ahí me voy. Con mucho dolor sepan que me enteré de la misma forma que ustedes, gracias por el amor que me están haciendo llegar”, escribió.



Sin embargo, los internautas empezaron a buscar pistas que les permitieran identificar quién era la misteriosa mujer que caminaba de la mano de Peso Pluma. Luego, determinaron que la ‘influencer’ Sonia Sahar sería la tercera en discordia.



Sahar cuenta con más de 84 mil seguidores en Instagram y se dedica a compartir contenido relacionado con viajes y estilo de vida. Es una creadora de contenido originaria de Los Ángeles, Estados Unidos.

Nicki Nicole ha subido una historia diciendo que también se ha enterado de que Peso Pluma le ha sido infiel por el video que se ha hecho viral pic.twitter.com/PhPx3R9HYj — ceciarmy (@ceciarmy) February 13, 2024

Sonia Sahar se pronuncia

Ante esto, la misma Sonia Sahar se pronunció mediante un video, que rápidamente se ha compartido en redes. Allí, la ‘influencer’ aseguró que no sabía nada sobre la relación de Peso Pluma ni conocía sobre Nicki Nicole.



“Creo que toda esta historia se ha exagerado. Sí, sí sé quién es Peso Pluma pero no soy española, no estoy al tanto de las noticias en español, no sabía nada de su vida personal o sobre su relación. No sé quién es ella”, comentó.



También, aseguró que no tenía intenciones de romper una relación: “Pero quiero pedirles a todos que paren el bullying, porque no es el tipo de persona que soy, no tenía la mala intención de romper una relación”.



Sahar Sonia pidió que paren con el bullying: “No sé quién es ella” #PesoPluma pic.twitter.com/p3VErnqiEO — Sucede News (@SucedeNews) February 14, 2024



