Habló la demandante detrás de la clausura de Omegle: 'Nunca dejaré de estar orgullosa'

Omegle fue una página web fundada en 2009 por el estadounidense Leif K-Brooks, que conectaba a sus usuarios de manera aleatoria con otras personas en el mundo a través de videollamadas.



(Lea más: Cerró la red social Omegle tras duras acusaciones de abuso sexual infantil).

Durante 14 años, el sitio web fue usado por creadores de contenido y personas del común para interactuar con diferentes culturas, idiomas, generaciones, entre otros. Todavía este año tenía 73 millones de visitantes al mes, según ‘Semrush’.

Omegle, no obstante, se vio obligado a clausurar las operaciones en noviembre de este año, después de múltiples acusaciones de que el sitio web era, además de un punto de encuentro cultural, un nido de acosadores y depredadores sexuales en busca de menores de edad.

La demandante detrás de la clausura

El cierre se dio por la demanda de una mujer canadiense con el nombre clave ‘Alice’, quien conoció en los chats aleatorios del portal a un acosador llamado Ryan Fordyce.



Según ‘Alice’ le contó a ‘BBC’, el hombre la manipuló cuando apenas tenía 11 años, y la forzó a realizar actos sexuales digitales, de los que recopiló 220 imágenes y videos. "Él pudo manipularme de inmediato y muy rápidamente me vi obligada a hacer cosas que un niño no debería hacer", dijo la mujer.



El abuso duró tres años, y la justicia luego descubrió que el hombre había cometido actos similares con otras cinco menores de edad, tres de las cuales había conocido por Omegle.



(Relacionado: Omegle, el popular sitio web de videochat con desconocidos, cerró después de 14 años).



Fordyce, padre de dos hijos, fue sentenciado a ocho años de prisión en Canadá, y Omegle se vio obligado a indemnizar a ‘Alice’ por una suma confidencial, pero menor a los 22 millones de dólares que exigía la mujer.



"Me siento orgullosa de que no se agreguen más niños al recuento de víctimas de Omegle", le dijo ‘Alice’ a ‘BBC’ tras hablar del acuerdo extrajudicial que causó el cierre del sitio web. "Cerrar el sitio era algo que no podría haber logrado en los tribunales, así que tuve que adaptar el resultado".

"Lograr todo lo que pudimos en el tribunal y luego obtener este resultado ahora, probablemente años antes de que hubiéramos podido llegar a un veredicto de un jurado, es algo de lo que nunca dejaré de estar orgullosa", concluyó ‘Alice’.

La carta de Leif K-Brooks

En lo que antes era el link de ingreso a la plataforma, ahora hay una extensa carta de Leif K-Brooks, en la que habla de sus intenciones al crear Omegle y lo que salió mal con el proyecto.



“Como un sobreviviente de violación infantil, siempre estuve muy consciente de que cada vez que interactuaba con alguien en el mundo físico, mi cuerpo estaba en riesgo. No pensaba que en internet solo hubiera buenas personas, pero sabía que con decir ‘no’, nadie era capaz de agarrarme a través de la pantalla. (...) Lancé Omegle a mis 18 años para construir sobre las cosas que amaba del internet, introduciendo una forma de espontaneidad social que sentía que no existía en ninguna otra parte”, expresa K-Brooks.



“Los chats podían ser tan largos o cortos como el usuario quisiera, en cualquier momento podías acabar la conversación”, dice la carta, tal vez dejando de lado el reconocimiento de otros tipos de extorsión.

(Puede interesarle: ¿Qué es Omegle, para qué se usa y por qué podría ser peligroso?).



“Omegle implementó un método de moderación que tuvo impacto incluso más allá del sitio web. Trabajamos con agencias de la ley y el Centro Nacional de Menores Desaparecidos y Explotados para poner a los malhechores tras las rejas. (...) Habiendo dicho esto, la batalla contra el crimen es una que nunca puede ser ganada. Es una batalla sin fin que debe ser luchada y re luchada cada día”, agregó K-Brooks.



El creador luego explica que no cree que cerrar la plataforma elimine el problema de fondo, sino que es una solución a muy corto plazo. No obstante, declaró que “el estrés y los costos de luchar por su creación fueron simplemente demasiado, y que operar Omegle dejó de ser sostenible, financiera y psicológicamente”.



En conclusión, la imposibilidad de filtrar o controlar lo que sus usuarios hacían después de haber prendido la cámara fue el talón de aquiles del proyecto, lo convirtió en un lugar peligroso para niños y usuarios que accedían inocentemente, y fue, a fin de cuentas, la causa de su desaparición.



ALEJANDRO VICTORIA TOBÓN

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

