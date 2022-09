Greeicy Rendón y Mike Bahía son reconocidos por sus trabajos como artistas y también por ser una de las parejas más famosas en redes sociales. En internet, cada actividad que realizan se convierte en noticia.



Sin embargo, mucho se llegó a especular luego de que en días recientes se viralizó un video en el que en un concierto Mike Bahía estuvo muy cerca a una asistente del evento.



Tras difundirse por medios de comunicación nacional que Greeicy reaccionó cuando una mujer le “coqueteó” a Mike Bahía, Carolina Bermúdez, la directamente implicada, decidió dar su versión de los hechos.



‘’Mi cara cuando veo hasta dónde llego el chisme de TikTok. Obvio ni me importa jajaja pero les voy a contar el chisme’', dice Carolina.



Mencionó que no le dio mayor trascendencia a lo sucedido y que le empezaron a llegar mensajes privados en los que la cuestionaban, por lo que decidió explicar en detalle lo que pasó en la noche de fiesta y los rumores:



‘’Resulta que una desocupada sin vida y con ganas de atención @Ana.miadiseno que ya hasta me bloqueo ni sé por qué, publicó dos videos míos en un concierto de Feid con Greeicy y Mike Bahía y pues se volvió viral porque la gente ama el chisme y ya lleva 3,3 millones de reproducciones’'.



Ella misma compartió nuevamente los videoclips a sus seguidores para explicarles lo que había pasado realmente y expuso su inconformidad indicando que en los diarios más reconocidos se había compartido información falsa.



Luego de aclarar la situación, explicó que estaba hablando de negocios con Mike Bahía y que Greeicy hizo un show a manera de chiste, actuado como si tuviera celos.



‘’Les voy a contar la versión real de la historia y es que Lucho Sierra, mi socio, mi mejor amigo. Nosotros trabajamos juntos en producciones y él es amigo de Mike y Greeicy y como que en ese momento Mike y yo le estábamos contando sobre la empresa y eso. Obviamente estaba molestando y ya el mero chisme", añadió.

