Las palabras tienen poder. Para bien o para mal, lo que se diga siempre va a tener algún tipo de repercusión. Es por ello que mejorar las habilidades en el discurso siempre será una buena opción y en especial, si debe enfrentarse a situaciones en las cuales su forma de hablar puede hacer la diferencia.

Un ejemplo de ello sería al momento de presentar un proyecto en la universidad o tal vez una propuesta en el trabajo. Muchas veces se piensa en cómo se puede crear un discurso provocativo y enganchador, pero no siempre se piensa en la percepción que tendrá el público, sobre su forma de hablar.

Según el autor, la clave para el respeto y la credibilidad es ser directo, conciso e informativo. Foto: iStock

Según el periodista y experto en lenguaje, John Bowe, lamentablemente el discurso muchas veces está ‘manchado’ por ciertos rasgos de inmadurez. Así es. Son pequeños detalles que pueden demostrar que no se está listo para afrontar alguna situación profesional o desafiante, así se sienta capaz de hacerlo.



Es por esto que en su libro, ‘Tengo algo que decir: dominar el arte de hablar en público en una era de desconexión’, da cinco consejos para poder sonar menos inmaduro y mucho más seguro de sí mismo al momento de mantener una conversación.

Los datos se dicen, no se leen

Leer sus diapositivas es algo que puede jugar en su contra. Según Bowe, esto puede causar la sensación de que no está preparado y ,por lo tanto, no tiene autoridad sobre el tema.

Las imágenes y frases claves son excelentes para ilustrar y mejorar su punto, pero su trabajo como ponente es aportar un valor a esos datos. No diga lo obvio, hable sobre lo que es bueno, malo o significativo sobre la información en su conjunto de diapositivas.

Puede mostrar cifras, pero procure no leerlas sino explicarlas. Foto: Adobe Stock

Un ejemplo de lo que no debería decir sería algo como esto: “Nuestro equipo tiene una gran experiencia en la industria, como puede ver en esta diapositiva que muestra nuestros siete principios, ¡cuyos nombres leeré en voz alta!”.



Por otro lado, debe tener en cuenta su público. Si está presentando a personas ciegas, con problemas de visión o sentadas demasiado lejos para ver los materiales de su presentación, es posible que valga la pena repetir parte de la información en sus diapositivas y repensar el discurso. Es decir, no sería pertinente utilizar frases como “si pueden observar”, o “en esto que ven aquí”, sin explicar el tema.

No desvíe el tema



Es importante mantener la atención del público en el tema. Foto: iStock

“Lo siento, mi oficina es un desastre. He estado ocupado viajando” o “Lamento la tardanza, el tráfico es muy pesado, ¿No les parece?”, son frases que fácilmente desvían el tema y hacen que su público pierda la concentración.



Generalmente se hace para relajar el ambiente y más si se ve que hay tensión en la habitación; aún así, es mejor permanecer en el tema con una postura profesional.



Recuerde, es una conversación seria, no un espectáculo de comedia.

Las muletillas son peligrosas

Cuando se está exponiendo un tema y debe dar paso a la siguiente idea, es muy común recaer en pequeñas expresiones como “ummm” o “eeee”. A esto se le llaman muletillas y si bien es cierto que no está mal usarla en algunas ocasiones, lo ideal es evitarlas a toda costa.



Bowe recomienda deshacerse de los ‘rellenos’, con el fin de parecer más concentrado y articulado.



El lenguaje simple es su mejor amigo

hablar en público Foto: iStock

Según el filólogo catalán Daniel Cassany, en su libro ‘La cocina de la escritura’ de 1993, lo ideal es que use palabras claras y concretas, más no aquellas que pueden ser muy técnicas o por el contrario abstractas. Esto debido a que es que su público pueda armar una imagen de lo que está diciendo.



Por otro lado, Bowe también apoya esta idea, explicando que no por usar sinónimos pocos comunes para una palabra, va a parecer más inteligente.



Es decir, que si en vez de decir que algo es 'sublime', pude decir que simplemente es 'bueno'. Cabe recordar que depende de los casos y su propósito, pero de igual manera trate de ser sencillo, pues lo primordial es generar confianza en quienes lo escuchan, pero también es importante que comprendan lo que está diciendo.

No sea ambiguo

No te andes con rodeos: la gente te apreciará más cuando digas lo que tienes que decir

TWITTER

Usar expresiones como ‘más o menos’, ‘algo así como’ o ‘supongo’, demuestran duda en lo que está diciendo. Se pueden utilizar para hacer símiles o ampliar ideas de manera abstracta, pero esto puede generar confusión y el sentimiento de que no se está preparado.



“No te andes con rodeos: la gente te apreciará más cuando digas lo que tienes que decir”, es uno de los consejos que da el periodista con respecto a este último punto.

