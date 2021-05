'Mi hijo murió a dos cuadras de la casa': mamá de Santiago Murillo

La noche del sábado 1 de mayo, Santiago Andrés Murillo, un joven de 19 años, murió en la Clínica Nuestra, de Ibagué, luego de haber sido llevado al centro hospitalario por una herida de arma de fuego.



Varios de sus familiares y amigos han dado su versión de los hechos. Ellos aseguraron que el disparo, al parecer, salió del arma de un policía en la intersección de la calle 60 con carrera 5, lugar que, según su madre, “quedaba a dos cuadras de su casa”.

Santiago había participado en las manifestaciones de la capital tolimense dentro del marco del paro nacional.



Según sus allegados, el joven caminaba junto con un grupo de personas cuando ocurrió el deceso.



Sandra Milena, su madre, relató que él estaba regresando de la casa de su novia.



“Él salió de mi casa a las 5:30 p.m. con su novia. Mi esposo la llevó a ella (la novia) en taxi porque mi hijo se quiso ir en cicla. De regreso, se le dio por venirse a pie, (...) él dejó su cicla donde su novia para ‘no dar papaya’”, dijo entre lágrimas la madre de Santiago, en conversación con el medio local ‘El Irreverente’.



“ Y solo a dos cuadras de su casa me le dispararon, indefenso, sin tener con qué defenderse, sin pelear con nadie porque era del sector”, añadió.

Tenemos un grito desgarrado clavado en el corazón, el grito de la mamá de Santiago Andres Murillo, el jovencito de 19 años asesinado por la policía en Ibagué, “era mi único hijo, mátenme a mi también”.



Quién puede dormir después de eso. pic.twitter.com/zahJArvd66 — Jose Guarnizo (@JoseGuarnizoA) May 2, 2021

Janer Galindo, uno de los testigos del hecho, contó ante los medios que el grupo en el que iba Santiago no estaba “protestando ni peleando” cuando llegó una tanqueta con un grupo de policías.



“Un chico le tira una roca, la golpea (a la tanqueta) y después se escucha el accionar del arma. Un pelado que iba cruzando pega el grito y dice ‘ayuda, mi brazo’. Estaba asustado. Luego cayó”, aseguró Galindo.



En un video que circuló en redes sociales se ve que varios manifestantes auxiliaron a Santiago.



De acuerdo con el medio ‘Ondas’, un domiciliario que pasaba por la zona se ofreció a llevarlo hacia la Clínica Nuestra.



El centro hospitalario le confirmó a EL TIEMPO que, apenas el joven ingresó al lugar, se documentó “herida en tórax región precordial por proyectil de arma de fuego”.



Aproximadamente a las 10:20 p.m. de ese 1 de mayo, Santiago falleció.



En una transmisión en vivo del medio ‘Ecos del Combeima’, se capturó el momento cuando Milena, su madre, se entera de lo sucedido y rompió en llanto.

#LaColombiaReal 🇨🇴😡😔

La madre de Santiago Andrés Murillo, joven de 19 años que habría sido asesinado por @PoliciaColombia en Ibagué, Tolima.

Video e información de @JoseGuarnizoA #LaRepresiónEstáDesatada pic.twitter.com/sfqc4vu5Hg — Luis Fernando Quijano Moreno. (@FdoQuijano) May 2, 2021

‘Lo llamaban ‘Pirri’’

En entrevista con ‘El Irreverente’, Milena explicó que su hijo “no era una persona de problemas”.



“Su papá le decía a él mucho: el día que alguien lo llegue a atacar, si usted ve un problema, es mejor que digan ‘aquí corrió un cobarde’ y no ‘murió un valiente’. Siempre le inculcamos que se alejara de los problemas. Mi hijo pasaba por ahí, desafortunadamente”, dijo Milena.



Desde que aprendió a caminar le gustaba saltar las escaleras

TWITTER

“No me crean a mí que soy su madre, simplemente diríjanse a los colegios en donde él estudió. Su preescolar en Payasito, en el barrio La Pola. Cuando estudió en Inocencio Chinca, en el Europeo Campestre... por favor no me crean a mí. Allá en el edificio las personas lo vieron crecer (...) todos lo conocen, lo llamaban ‘Pirri’ porque desde que aprendió a caminar le gustaba saltar las escaleras (..) porque era audaz”, relató.



También que hará todo para que la muerte del joven no quede impune.

🚨 #AHORA | Se registra una multitudinaria manifestación de jóvenes en la tradicional calle 60 de Ibagué, tras la muerte de Santiago Andrés Murillo, luego de fuertes protestas contra la @PoliciaColombia. El caso ya es investigado por las autoridades.



📹 Kevin Castañeda pic.twitter.com/IDTkyn9RdB — MeGaFinde (@MeGaFinde) May 2, 2021

Cabe resaltar que Jorge Ramírez Aragón, Inspector General de la Policía, “lamentó” la muerte del joven y dijo, el pasado domingo 2 de mayo, que se abrirá una "investigación disciplinaria frente a este doloroso caso”.



Milena también aclaró que “no son ciertos” los rumores de que la familia está pidiendo alguna colaboración económica.



“No hemos tenido el tiempo ni la voluntad de hacer ese tipo de cosas”, reiteró.



Finalmente, invitó a las personas que están marchando “en nombre de su hijo” a que lo hagan pacíficamente. “No lo justifiquen para hacer vandalismo, porque eso no era mi hijo”, afirmó.

