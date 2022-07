Gran conmoción ha causado en el país la muerte de Karen Milona Luna, una joven de 21 años que perdió la vida en un accidente de tránsito en la ciudad de Bogotá en el que estuvo involucrado el cantante Freddy Burbano.



El cantante de música popular fue acusado por la Fiscalía de homicidio simple en la modalidad de dolo eventual tras el accidente de tránsito en el que el carro del cantante chocó contra un taxi en el que viajaba la joven.

Aunque Burbano ha sido señalado de conducir bajo los efectos del alcohol y con exceso de velocidad, su defensa aseguró este lunes que que el cantante no se encontraba bajo los efectos del alcohol al momento del accidente, que él viajaba en un carro de su propiedad junto a otro acompañante luego de salir de un evento de música y que el taxi en el que iba la joven Karen Molina fue el que se saltó el semáforo en rojo.



El abogado de Burbano, Miguel Ángel Morales, también desmintió la versión de la Policía que decía que Burbano habría intentado cambiar de puesto dentro del carro para evadir a las autoridades.



La jueza 32 de garantías decidió este lunes posponer la audiencia para definir la medida de aseguramiento del cantante por dos días más. "De acuerdo con el material presentado por el doctor Morales, este despacho debe revisar todos los documentos aportados para poder tomar una decisión. Por eso esta diligencias queda aplazada hasta el día 13 de julio a las 6:00 de la mañana", dijo.



(Puede leer: Empresa Colombiana pagará un salario mínimo de dos millones de pesos).

Madre de Karen Molina pide justicia

Una niña excelente conmigo, teníamos una relación de amigas FACEBOOK

TWITTER

La madre de Karen, Deisy Luna Camelo, concedió una entrevista a Noticias Caracol, en la cual, visiblemente afligida, pidió justicia por la muerte de su hija.



“Que este crimen no se quede impune. Me arrebataron a mi hija que tenía muchos sueños conmigo. Le borraron esos sueños, me la arrebataron”, le aseguró la mujer al medio colombiano.



La joven era la menor de cuatro hermanos, quería estudiar Administración y trabajaba en las noches en un bar para aportar económicamente en su hogar. El día de su muerte, en horas de la madrugada, Molina se dirigía del trabajo a su casa.



La madre señaló que tenía una excelente relación con su hija. "Una niña excelente conmigo, teníamos una relación de amigas", dijo, y añadió que espera que el cantante reciba un castigo: "El de arriba es el único que lo puede castigar, nuestro Dios Todopoderoso"



(Le puede interesar: Por ritual, a perrita le quemaron sus ojos y le arrancaron las uñas).



“De verdad, yo de corazón, no por mi hija porque no me la van a devolver, pero sí que se haga justicia porque no es justo, ni siquiera la he visto cómo quedó”, afirmó Luna.



TENDENCIAS EL TIEMPO