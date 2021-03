Habla Ryan Fisher, el cuidador de perros de Lady Gaga que fue atacado

Luego de recibir un disparo en el pecho y salvarse de milagro, Ryan Fischer, cuidador de los perros de Lady Gaga se encuentra en recuperación.

El pasado 25 de febrero, mientras paseaba a Koji, Gustav y Asia, tres de las mascotas de la estrella, varios hombres descendieron de un vehículo y robaron a los dos primeros.



(Además: La recompensa que tendrá la mujer que encontró a perros de Lady Gaga)



Para hurtarlos, le dispararon a Fisher, quien no pudo hacer nada para evitar la agresión. Herido, fue auxiliado por Asia, uno de los animales que lo cuidó hasta que llegaron los encargados de emergencias.



Los hechos ocurrieron en Los Ángeles, a las 9:40 p. m. mientras la artista se encontraba afuera grabando una película.



“Hace cuatro días, mientras un auto huía y la sangre salía de mi herida de bala, un ángel trotó y se acostó junto a mí. Mis gritos de pánico se calmaron mientras la veía, incluso cuando me daba cuenta de que la sangre que estaba alrededor de ella era mía. Abracé a Asia tanto como pude, le agradecí por las increíbles aventuras que habíamos tenido juntos, le pedí perdón por no poder defender a sus hermanos, y después decidí que todavía intentaría salvarlos…y a mí mismo”, publicó Fisher en sus redes.



Una mujer llevó a las dos mascotas a una estación de policía de Los Ángeles, lo que tranquilizó la Lady Gaga, quien, además, se ha hecho cargo de los gastos de salud de Fisher. Se presume que los ladrones, ante la presión mediática y policial, decidieron dejar a los animales abandonados en la calle.

(Puede leer también: El joven colombiano que triunfó en Nueva York vendiendo tamales)

El cuidador está acompañado de su familia, mientras las autoridades siguen investigando los hechos, pues no es la primera vez que roban bulldogs franceses, una raza muy difícil de criar.

Más noticias de Cultura:

- La leyenda de Jorge Oñate en el vallenato



- Carnaval de las Artes de Barranquilla: 15 años de charlas inolvidables



- Los defectos y las virtudes de los ganadores de los Golden Globes



CULTURA