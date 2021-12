A diario muchas personas se preguntan cómo pueden tener una mejor calidad de vida e, incluso, vivir más años, cuál es la clave para ser felices y exitosos y qué hábitos pueden ayudarlos a conseguirlo. Algo que parece demasiado complicado si se tiene en cuenta el ritmo de vida actual.



Sin embargo, existen simples acciones que si se ejecutan a diario pueden contribuir a una vida mejor. De hecho, no se trata solo de nacer con ciertos talentos o en determinado ambiente, "décadas de investigación sobre logros sugieren que las personas exitosas alcanzan sus metas no solo por quiénes son, sino más a menudo por lo que hacen", explica la psicóloga social Heidi Grant.

En ese sentido, le contamos algunos hábitos que debería empezar a adoptar para mejorar su vida.

Cuide su salud

Indiscutiblemente se ha demostrado que tener hábitos saludables marcan la diferencia. El bienestar físico y emocional desencadena muchos beneficios para cualquier persona, de hecho, Harvard ha comprobado que quienes llevan una vida saludable viven más y mejor.



(Lea también: Cuatro hábitos saludables que nadie debería obviar).

Facebook Twitter Linkedin

Ejercitarse continuamente reduce los niveles de estrés y ayuda a la salud. Foto: iStock

Hacer actividad física, una dieta saludable, mantener el peso corporal, no fumar y reducir el consumo de alcohol son las cinco claves para mantenerse sano y productivo.



De acuerdo con un estudio de la institución mencionada, quienes no cumplían con estos cinco criterios: "tenían muchas más probabilidades de morir prematuramente de cáncer o enfermedad cardiovascular".



(De interés: Hábitos alimenticios que perjudican su salud a los 60 años, según expertos).

Socialice

No es necesario que consiga un millón de amigos, lo importante en este aspecto es que cree lazos perdurables y sólidos con otras personas y saque el tiempo para compartir con ellas. Contar con una red de apoyo es fundamental, pues son ellos quienes lo acompañarán en los momentos difíciles y le guiarán cuando lo requiera.



"Docenas de estudios han demostrado que las personas que cuentan con el apoyo social de su familia, amigos y su comunidad son más felices, tienen menos problemas de salud y viven más tiempo", asegura un artículo de Harvard.

Facebook Twitter Linkedin

Según un estudio de Harvard tener amigos contribuye a la felicidad, pues son ellos el soporte en los momentos difíciles. Foto: iStock

(Puede leer: Errores frecuentes al intentar adelgazar, según expertos).



¿Por qué? Según la academia, compartir tiempo con su círculo social le ayuda a aliviar los niveles de estrés, reduce el riesgo de sufrir de demencia y, en general, mejora considerablemente el bienestar.

Duerma bien

Aunque suene repetitivo un sueño reparador es beneficioso para la salud. "Dormir bien por la noche puede hacer que nos sintamos listos para enfrentarnos al mundo", principalmente porque es fundamental para las funciones vitales como la función inmunológica, la memoria y el aprendizaje, resalta Harvard.



En efecto, los adultos que acostumbran a dormir menos de seis horas "tienen un mayor riesgo de diabetes, enfermedades cardíacas, derrames cerebrales, deterioro cognitivo y muerte por cualquier causa", especifica la institución.



(En contexto: Tenga un sueño reparador: hábitos que le ayudarán a dormir tranquilamente).

Enfóquese en lo positivo

Aunque los problemas y las dificultades son inevitables, hay que mantener una actitud positiva ante la vida y el futuro. Un buen paso para hacerlo es, según la universidad mencionada, llevar un diario.

Facebook Twitter Linkedin

Escriba un diario de agradecimiento en el que se enfoque en las cosas buenas. Foto: iStock

"Dependiendo de lo que haya sucedido en tu vida, puede ser más apropiado que trates de concentrarte en los detalles positivos, como un diario de gratitud", aconsejan.



(Le recomendamos: ¿Por qué los humanos no viven más de 100 años? Estos hábitos lo impiden).



Ejercite su mente para que centre su atención en las cosas agradables y no deje pasar por alto los pequeños placeres cotidianos: "Reduzca la velocidad y concéntrese. Disfrutarás más de las cosas, ya sea una comida o una visita a un amigo", afirma Harvard.



Asimismo, es importante que cultive la atención plena. Se trata de vivir y aceptar el presente, teniendo en cuenta que todos los días surgen situaciones buenas y malas que se deben enfrentar con la mejor actitud. "Ser consciente lo ayuda a involucrarse completamente en las actividades y crea una mayor capacidad para lidiar con eventos adversos".

Cultive su fuerza de voluntad

Para la psicóloga social Heidi Grant el autocontrol es como un músculo que debe ejercitarse a diario, como cualquier otro. Por ello, recomienda desarrollar la fuerza de voluntad asumiendo retos frente a aquello que le hace daño, pero no quiere o se le dificulta cambiar.

Facebook Twitter Linkedin

Trabaje poco a poco por cumplir sus metas. Foto: iStock

(Además: Estos son algunos hábitos 'fitness' para mantener una buena salud).



"Deje de comer bocadillos con alto contenido de grasa, haga 100 abdominales al día, párese derecho cuando se encuentre encorvado e intente aprender una nueva habilidad. Cuando se dé cuenta de que quiere ceder, darse por vencido o simplemente no molestarse, no lo haga", advierte.



De acuerdo con la experta, debe iniciar poco a poco, ideando un plan sobre cómo actuará cuando una parte de usted quiera darse por vencido frente a sus objetivos. Ello no solo beneficiará su salud, sino que entrenará su mente para desafíos mayores.



Eso sí, también es importante entender que hay momentos en los que se es frágil y no obsesionarse con la perfección.



(Le sugerimos: El tiempo que debe ejercitarse según su edad, de acuerdo con la OMS).

Desarrolle sus habilidades y adquiera nuevas

Muchas personas creen que solo es importante tener talentos, pero no se encargan de desarrollarlos y aprender cosas nuevas.

Facebook Twitter Linkedin

Educarse es una de las actividades más importantes para el desarrollo de las personas. Foto: iStock

Leer, estudiar y practicar lo que se sabe no solo contribuye al éxito en el campo profesional, también ayuda a mantener agudas las habilidades del pensamiento.



(Siga leyendo: El ejercicio podría retrasar el envejecimiento, según una investigación).



"Con el tiempo, sus habilidades cognitivas se debilitarán y el pensamiento y la memoria serán más desafiantes, por lo que debe aumentar su reserva", explicó el doctor John N. Morris, director de investigación de políticas sociales y de salud en el Institute for Aging, en un artículo para Harvard.



Además, el entender que las habilidades son maleables y pueden cambiar "le permitirá tomar mejores decisiones y alcanzar su máximo potencial. Las personas cuyas metas son mejorar, en lugar de ser buenas, toman las dificultades con calma y aprecian el viaje tanto como el destino", recalca la psicóloga Grant.

Más noticias

La única cosa que se necesita para ser feliz, según Harvard



Estas son las predicciones que Baba Vanga dio para el 2022 ¿Sucederán?



Nostradamus: las cuatro profecías de Michel de Notre-Dame para 2022



Tendencias EL TIEMPO