A medida que pasan los años y el cuerpo envejece los hábitos de las personas deben ser diferentes, pues la manera en que funciona el organismo y sus necesidades son otras.



Al llegar a los 60 años es probable que deba repensar algunos hábitos que pueden resultar perjudiciales para su salud.

El portal de salud ‘Eat this, not that’ creó una lista de los hábitos alimenticios que son perjudiciales para su salud después de los 60 años, a partir de una consulta que hizo con expertos dietistas.



A continuación le contamos qué debe y no hacer en su alimentación, de acuerdo con el medio citado.

No comer suficiente proteína

A cualquier edad es importante el consumo significativo de proteínas para el buen funcionamiento y mantenimiento de los músculos. Sin embargo, después de los 60 años es aún más importante su ingesta para el cuerpo, ya que existe un mayor riesgo de perder la masa muscular.



La especialista Courtney D'Angelo “sugiere incorporar más alimentos como huevos, salmón, carne de res, pollo o pavo” en su dieta alimenticia de las diferentes comidas del día, de acuerdo a lo mencionado en medio citado.



Sin embargo, no olvide consultar con su especialista el tipo de dieta que debería llevar de acuerdo con su estado de salud.



El atún es una excelente fuente de proteína. Foto: iStock

No beber suficiente agua

Un hábito común para algunos, pero que debe evitar cuando llegue a los 60 años es beber poca agua y deshidratarse, pues el agua es primordial para el buen funcionamiento de los diferentes órganos del cuerpo.



Además, al llegar a esta edad “su sensación de sed puede disminuir” dice Lisa Young, autora de ‘Finalmente lleno, finalmente delgado’, en el portal de salud citado anteriormente.



“Por lo tanto, las personas de 60 años tienden a deshidratarse más que los que son más jóvenes”, añade la especialista.

Mantenerse bien hidratado es fundamental. Foto: iStock

Comer tarde en la noche

Aunque puede que no lo parezca, esta costumbre bastante común, sobre todo para quienes tienen el día bastante ocupado, es muy poco saludable ya que, por lo general, está asociada con la comida chatarra ultra procesada, lo que puede contribuir al sobrepeso e, incluso, a la diabetes.



Poco consumo de fibra

Otro de los hábitos alimenticios que más afectan la salud de los mayores de 60 años es el bajo consumo de fibra en su dieta diaria.



Este nutriente es fundamental en la alimentación de las personas para lograr una vida saludable, por lo que debe ser ingerido regularmente para “mejorar la absorción de nutrientes, reducir la inflamación e impactar positivamente su estado de ánimo” afirma la experta Kara Landau en el portal ya mencionado.



Esta sustancia puede ser obtenida en alimentos como la avena, los garbanzos, manzanas, frijoles, entre otros.

Manzanas. Foto: Archivo Particular

No hacer actividad física

Finalmente, recuerde la importancia de la actividad física, que aunque no es un hábito alimenticio sí es fundamental para la salud del cuerpo, ya que realizar cualquier tipo de ejercicio y evitar el sedentarismo es necesario a cualquier edad, para mantener la masa muscular y evitar algunos otros problemas de salud a causa del aumento de peso.



De acuerdo con la Organización Mundial de la Salud (OMS) los adultos mayores de 60 años deben seguir las mismas recomendaciones de actividad física que los adultos, como hacer ejercicios varios durante la semana (3 o más días) entre aeróbicos y de fuerza para garantizar el buen funcionamiento de las diferentes partes del cuerpo.

