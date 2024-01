Los hábitos diarios que subirían los niveles de azúcar en la sangre, según expertos

Según la Fundación Cardiovascular de Colombia, la glucosa de la sangre proviene de los alimentos que se consumen y es una de las principales fuentes de energía del organismo.

Su regulación, absorción y almacenamiento está a cargo del intestino delgado, el hígado, el páncreas, los tejidos musculares y el adiposo, agrega la entidad en su sitio web.

(Le podría interesar: Diabetes: ¿cómo bajar los niveles de azúcar con zumos naturales?).

También se destaca que los niveles no controlados del azúcar en la sangre podrían tener consecuencias graves como, por ejemplo, si está por encima de los márgenes regulares se le llama hiperglucemia y ocurre cuando el cuerpo no puede producir insulina (diabetes tipo 1) o cuando no responde a esa hormona (diabetes tipo 2).

Hábitos que subirían el nivel de azúcar en la sangre

Facebook Twitter Linkedin

La glucosa de la sangre proviene de los alimentos que se consumen y es una de las principales fuentes de energía del organismo. Foto: iStock

En el sitio web de Mayo Clinic se lee que son varios los factores que podrían alterar el nivel de azúcar en la sangre. Aquí algunos que comparte la entidad:

Alimentación

Los carbohidratos suelen ser uno de los principales alimentos que cambian el nivel de la glucosa, por lo que se recomienda tener un control de ellos y más aún cuando ya ha sido diagnosticado con diabetes.



Se destaca que la alimentación debe balancearse con almidones, frutas y verduras, proteínas y grasas.

(No deje de leer: Mandarina: ¿cómo su consumo puede ayudar a regular la glucosa en la sangre? Le contamos).

Entre los carbohidratos recomendados para personas con diabetes se encuentran las frutas, las verduras y los cereales integrales.



Se añade que las bebidas azucaradas deben ser retiradas del menú por ser altamente calóricas y aportar poca nutrición.

Sedentarismo

En Mayo Clinic, se detalla que la actividad física ayuda a que los músculos gasten la glucosa de la sangre y la insulina sea usada por el organismo adecuadamente.



Entre más tiempo se realice ejercicio, mejor será el efecto en el cuerpo; el sedentarismo no es un aliado cuando se quiere mantener niveles estables de azúcar en la sangre.



Igualmente, se recomienda hablar con un médico especialista para acordar cuánto tiempo es el adecuado al día para entrenar. No deje de lado la hidratación diaria con agua.

Alcohol

En la misma página web, se explica que el hígado “normalmente libera el azúcar almacenado para contrarrestar la caída de los niveles de glucosa en la sangre”; no obstante, si está ocupado en metabolizar el alcohol “es posible que el nivel de glucosa en la sangre no reciba la señal hepática que necesita”.

Estrés

Entre las hormonas que el cerebro activa cuando una persona está estresada, se encuentra el cortisol. El proceso que experimenta el cuerpo en esas ocasiones podría generar un aumento o bajón de los niveles de azúcar en la sangre, siendo perjudicial a largo plazo.

(Lea también: El superalimento que le ayudará a reemplazar el azúcar y es apto para diabéticos).

Toma el control de la diabetes con una buena nutrición

KAREN CASTAÑEDA

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

Más noticias EL TIEMPO

Veterinaria revela dura información sobre 'dormir' a los perritos: ‘No los dejen solos’

Nuevos capítulos de 'Rigo': ya se conoce la fecha en que regresa en forma la serie

Griselda: Mónica Fonseca opina sobre ver o no la serie que protagoniza Sofía Vergara