Cinco hábitos de los multimillonarios que puede aplicar desde hoy

Bien se puede decir que nuestros hábitos permiten alcanzar objetivos a corto, mediano y largo plazo, además de ayudar a tener una mejor calidad de vida.



Existen expertos que se han dedicado a analizar cuáles son los hábitos más comunes entre los ricos y exitosos, los cuales podemos imitar con el fin de prosperar y alcanzar las metas propuestas.



(Además: Elon Musk recupera el 'trono' como el hombre más rico del mundo).

Así que, si usted está interesado en cambiar ciertas rutinas de su día para construir una vida más exitosa, conozca cuáles son esos cinco hábitos que debería empezar a ejecutar desde este mismo instante.



Libros como ‘The Billion Dollar Secret’ (en español ‘El secreto de los mil millones de dólares’), de Rafael Badziag o incluso la revista ‘Forbes’ coinciden en que estos cinco hábitos le ayudarán a tener mejores resultados en su día a día.

Una vida saludable

Según varios expertos, las personas de mayor éxito son concientes de la importancia de alimentarse de manera balanceada, hacer ejercicio y evitar vicios como el tabaco.



Badziag asegura que los magnates incluyen actividad física en su jornada diaria, la cual les da “energía vital” y “fortaleza mental” para afrontar la rutina.



El portal especializado ‘MSD Salud’ indica que es importante llevar una vida saludable para beneficiar la salud y mejorar la calidad de vida. Además, se recomienda llevar una dieta “variada, equilibrada, saludable y acorde a las necesidades particulares de cada persona”.

Estos hábitos no solo lo llevarán al éxito, sino a tener mejor calidad de vida. Foto: iStock

Lectura diaria

Ya sean lecciones sobre emprendimiento, periódicos u obras clásicas de la literatura, la lectura es un hábito que los millonarios hacen a diario.



Según ‘Forbes’, hay una extensa lista de multimillonarios que resaltan con frecuencia la importancia de la lectura. Los expertos señalan que “Bill Gates lee al menos un libro a la semana, Warren Buffett invierte alrededor del 80% de su día leyendo y cuando le preguntaron a Elon Musk sobre cómo aprendió de cohetes espaciales, respondió; ‘leo libros’ ”.



Leer resulta útil para cualquier persona en todo tipo de ámbitos: desde sostener una conversación interesante hasta educarse sobre diversos temas.



De hecho, científicos señalan que la lectura funciona como una especie de “gimnasia cerebral” y ayuda a la concentración.

La lectura también ayuda a mejorar la concentración. Foto: iStock

Ser disciplinado

Posponer la alarma ‘cinco minuticos más’ para levantarse de la cama o decidir no ir al gimnasio por un día son decisiones que lo pueden estar alejando de sus metas y de las posibilidades de éxito.



Según los especialistas, la disciplina no es una habilidad con la que nacemos sino que es un comportamiento que se va aprendiendo. Así que hay que empezar a tener mayor fuerza de voluntad.



En su libro, Badziag asegura que esa labor se le puede dificultar incluso a los más ricos, sin embargo, a pesar de sentirse desmotivados o “sin ganas”, siguen trabajando duro y siendo constantes.



(Le puede interesar: ‘Las universidades son para divertirse, no para aprender’: Elon Musk).

En sus manos está aprovechar bien su tiempo. Foto: iStock

Levantarse temprano

En el libro ‘El secreto de los mil millones de dólares’, el autor explica que levantarse temprano es uno de los hábitos más comunes entre los millonarios. Comenta que, en promedio, se levantan a las 5:30 a. m.



Los expertos señalan que ese tiempo lo suelen dedicar a leer, ejercitarse o reflexionar sobre su día.



Según ‘ Harvard Business Review’, quienes son más proactivos en las mañanas serán más exitosos a nivel profesional gracias a su rendimiento.



Tome nota: lo ideal podría ser levantarse más temprano.

Levantarse temprano permitirá que usted sea más exitosos a nivel profesional. Foto: iStock

La reflexión

Expertos señalan que no todo en la vida es trabajo.



El ser humano tiene varias dimensiones, por lo tanto, es necesario darse espacios para la reflexión, la meditación y, en muchos casos, la espiritualidad.



Badziag explica que esa es otra de las actividades que más realizan los millonarios en el mundo: los nombres de prestigio a nivel económico y social se toman un momento para pensar en calma y cuestionarse.



‘Forbes’ también señala que debe haber espacio para planificar tanto los compromisos y las reuniones como para plantearse nuevas metas y retos.



De los hábitos mencionados, ¿cuál comenzaría a practicar desde hoy?

Los espacios de meditación y reflexión le ayudarán a mejorar su día. Foto: iStock

