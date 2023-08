En las últimas horas, se dieron a conocer unas imágenes fuertes que han horrorizado a más de una persona, pues se puede observar como una habitante de calle se come un perro frente a la mirada de los transeúntes.

Este video se dio a conocer por la cuenta de Twitter @CMILANOTICIA y ahí comentaron que los hechos ocurrieron al sur de Bogotá. Además, se logra ver a un perro criollo de pelaje amarillo, sin una parte de su piel.



La mujer habitante de calle introduce su mano bajo las costillas del animal y le saca sus órganos para comérselos. Las personas que pasaban por el lugar le hicieron reclamos a la mujer habitante de calle, pero estos no pararon los actos de la mujer.



#Aberrante Insólito caso en el sur de Bogotá: habitante de calle se come un perro. Personas alrededor le reclaman por este atroz hecho. pic.twitter.com/U9GY7N49fC — Noticentro 1 CM& (@CMILANOTICIA) August 28, 2023

Mientras esto sucedía, la habitante de calle les contestaba con groserías y amenazas a los transeúntes. Hasta el momento no se sabe el paradero de la mujer, ni la forma en la que el perro terminó en esa situación.



Como era de esperarse, esta situación se volvió viral en la plataforma y varios internautas han hecho comentarios sobre este video.



"Acá nadie le da de comer a un gamín, pero se ponen bravos porque no se dejan morir de hambre"; "Arroz chino sin intermediarios"; "¿Algo hacemos nosotros por el indigente? ¿Algo hacemos nosotros por el perro?"; "La degradación humana", se lee en los comentarios.

Habitante de calle amenaza a peatones con perros en Bogotá

DANIELA LARRARTE ASAAD

REDACCIÓN ALCANCE DIGITAL

EL TIEMPO

