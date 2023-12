Gypsy Rose, joven que mató a su mamá por obligarla a fingir enfermedades, quedará libre

La historia de Gypsy Rose Blanchard es una tragedia que involucra abuso, manipulación y un crimen impactante, pues mató a su madre para liberarse de ella y poder tener una relación con su novio, Nicholas Godejohn.



Su caso ha conmocionado al mundo, pues para algunos Gypsy Rose era víctima de su madre, Dee Dee Blanchard, quien inventaba que ella padecida de diferentes enfermedades. Pero otros, la critican por su forma de liberarse de esta situación.

¿Quién era Gypsy Rose? ¿estaba realmente enferma?

Gypsy Rose nació el 27 de julio de 1991 en Nueva Orleans, Luisiana, y era una niña completamente sana. Pero desde muy temprana edad, su vida estuvo marcada por diferentes enfermedades y los abusos de su madre, Dee Dee Blanchard.



Según los médicos que han investigado el caso, Dee Dee sufría de una condición llamada el síndrome de Munchausen by proxy, en el que, según el portal especializado ‘Medlineplus’, un cuidador de un menor “inventa síntomas falsos o provoca reales para que parezca que el niño está enfermo”.



En ese sentido, la señora Blanchard afirmaba que su hija sufría de una serie de enfermedades crónicas: leucemia, asma, epilepsia, un trastorno neuromuscular, entre otras. También, mentía con la edad mental y física de Gypsy y decía que era mucho más joven de lo que realmente era.

Mientras crecía, Gypsy visitó a varios médicos y cuando los doctores empezaban hacer muchas preguntas sobre su salud, Dee Dee cambia de profesional y de hospital. Asimismo, nunca permito que asistiera a un colegio o se relacionará con otros jóvenes de su edad.



Las supuestas múltiples enfermedades y discapacidades de Gypsy hicieron que varias fundaciones la ayudarán. Una de ella fue ‘Make a Wish’, la cual se encarga de cumplir deseos a menores de edad con enfermedades terminales. Fue así que consiguió viajar a los parques de Orlando, Estados Unidos, y una casa en Misuri, Estados Unidos, donde vivió con su mamá hasta el día de su muerte.



Según le comentó Gypsy al medio ‘20/20’, ella se dio cuenta de que su madre exageraba con sus enfermedades, pero no se atrevía a cuestionarla.

Clauddine "Dee Dee" Blanchard nació en Chackbay, Luisiana, el 3 de mayo de 1967 Foto: Imagen tomada oficina del sheriff del condado de Greene, en Estados Unido

¿Quién era el novio de Gypsy Rose con el que planeó el asesinato de su mamá?

Cuando Gypsy fue creciendo quiso conocer personas de su edad, pero la única forma en que lo podía hacer era por internet. De esta forma conoció a Nicholas Godejohn, en una sala de chat en línea.



En un principio su relación era de amistad, pero con el tiempo se fue transformando su cariño y empezaron una relación en 2012, cuando Gypsy Rose tenía alrededor de 19 años. Uno de los problemas que tenían era que Godejohn vivía en Wisconsin, mientras que Gypsy Rose y su madre, Dee Dee Blanchard, residían en Missouri.



Pero en el 2015, tuvieron su primer encuentro en una sala de cine, a escondidas de Dee Dee. En ese momento, también empezaron a planear el asesinato de la madre de Gypsy, pues era la única forma en la que podrían estar juntos.

El asesinato de Dee Dee Blanchard

El asesinato de Dee Dee ocurrió el 10 de junio de 2015, en la casa de la familia Blanchard en Springfield, Missouri.



Según los informes y testimonios presentados durante el juicio, Gypsy Rose proporcionó a Godejohn detalles específicos sobre la rutina de su madre, incluyendo la ubicación de objetos y la disposición de la casa. Esa noche, Godejohn llegó al hogar de los Blanchard y apuñaló a la madre de su novia mientras dormía en su cama.

Después del asesinato, los jóvenes huyeron juntos a Wisconsin, donde fueron encontrados varios días después. Durante su huida, Gypsy Rose escribió en las redes sociales que su madre había sido asesinada y que ella misma estaba desaparecida, lo que llevó a las autoridades a investigar el caso.



Ellos fueron arrestados y extraditados a Missouri para enfrentar cargos relacionados con el asesinato. Durante el juicio, Gypsy se declaró culpable de conspiración para cometer asesinato en segundo grado y fue condenada a 10 años de prisión. Godejohn fue declarado culpable de asesinato en primer grado y recibió una sentencia de por vida en prisión.

Según el portal 'TMZ', Gypsy Rose será liberada anticipadamente de prisión gracias a la concesión de libertad condicional. Según el Departamento Correccional de Missouri, su liberación condicional está programada para el 28 de diciembre, tres años antes de la fecha original de liberación.

Gypsy Rose en entrevista con ABC News Foto: ABC News

¿Gypsy Rose se arrepiente del asesinato de su madre?

En una reciente entrevista con 'People', Rose dijo que tenía remordimientos por lo ocurrido en 2015: "Nadie me oirá jamás decir que me alegro de que esté muerta o que estoy orgullosa de lo que hice. Lo lamento todos los días... ella no se merecía eso", enfatizó.



Adicional a esto, expuso que un día intentó escapar de su casa, pero que su madre no lo permitió: "Puso documentación diciendo que yo era incompetente y que ella tenía un poder sobre mí", finalizó.

